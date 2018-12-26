Происшествия
сегодня, 08:31
В теплице нашли труп мигранта
25 декабря в садоводческом товариществе "Ветеран труда" (район "Универсального проезда") был обнаружен труп мужчины.
По данным GOROD48, тело нашла жительница Липецка, которая приехала осмотреть свой участок. Женщина открыла теплицу и увидела там мертвеца.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины - им оказался 29-летний уроженец Таджикистана зарегистрированный в Московской области.
Причины его смерти выясняются.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины - им оказался 29-летний уроженец Таджикистана зарегистрированный в Московской области.
Причины его смерти выясняются.
А вот
Как ответит Липецк