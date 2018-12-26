Происшествия

сегодня, 08:31

В теплице нашли труп мигранта

2 1745
#труп
В теплице нашли труп мигранта

25 декабря в садоводческом товариществе "Ветеран труда" (район "Универсального проезда")  был обнаружен труп мужчины.

По данным GOROD48, тело нашла жительница Липецка, которая приехала осмотреть свой участок. Женщина открыла теплицу и увидела там мертвеца.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины - им оказался 29-летний уроженец Таджикистана зарегистрированный в Московской области. 

Причины его смерти выясняются.
2 1745
#труп

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А вот

23 минуты назад
И первые подснежники
ответить

Как ответит Липецк

27 минут назад
Заголовок новости на другом ресурсе ! "Труп молодого москвича нашли в липецкой теплице" . Москвичи , мля !
ответить

Еще в рубрике

На улице Водопьянова сбили 17-летнюю девушку
#авария #ДТП
4
На улице Водопьянова сбили 17-летнюю девушку

сегодня, 08:50

Происшествия
19-летний парень попался на дачной краже
#кража
2
19-летний парень попался на дачной краже

сегодня, 08:40

Происшествия
В Липецке осудили четырех рэкетиров
#мошенничество
103
В Липецке осудили четырех рэкетиров

вчера, 16:53

Происшествия
Липчанин попался на грабеже в Воронеже
#Грабеж
4
Липчанин попался на грабеже в Воронеже

вчера, 16:48

Происшествия
В Липецке будут судить владельца домашней нарколаборатории
#наркотики
9
В Липецке будут судить владельца домашней нарколаборатории

вчера, 15:01

Происшествия
За шесть незаконно спиленных дубов житель области получил полтора года лишения свободы
#лес
53
За шесть незаконно спиленных дубов житель области получил полтора года лишения свободы

вчера, 13:25

Происшествия