16 минут назад
В краснинской нарколаборатории произвели почти центнер мефедрона
Производство в селе Бредихино организовал житель Красноярского края. Дело передано в суд.
— По данным следствия, в 2023 году мужчина приехал из Красноярского края в Липецкую область по предложению своего знакомого. Вместе с неустановленными интернет-кураторами они решили выпускать мефедрон в нарколаборатории на территории Краснинского района. Для этого обвиняемый прошел обучение по синтезированию наркотиков, получил от кураторов прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, химические вещества и оборудование, после чего приступил к производству мефедрона», — сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области.
Всего в подпольной нарколаборатории было произведено почти 100 килограммов наркотика. Предполагалось, что мефедрон сбудут через закладки.
Подсудимого и его и сообщника задержали сотрудники ФСБ в Красноярском крае.
Видео пресс-службы УФСБ
