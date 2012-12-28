«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
Депутату Анатолию Емельянову запрещено находится на Соборной
Так решил суд.
Как пояснили GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в числе запрещенных Анатолию Емельянову действий — нахождение в здании областного Совета депутатов на площади Ленина-Соборная, 1, в здании общественной приемной политической партии ЛДПР, на улице Зегеля, 1. Кроме того Анатолий Емельянов не может пользоваться интернетом. Исключение — переписка, связанная с уголовным делом. Звонить по телефону ему разрешено только членам семьи, следователю, прокурору и адвокату. Он также может вызвать скорую помощь, полицию и аварийно-спасательные службы в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Но о каждом звонке обязан информировать контролирующий орган.
Напомним, Анатолия Емельянова подозревают в мошенничестве при продаже туристических путевок. На время расследования уголовного дела о мошенничестве, группой лиц, в значительном и крупном размерах Емельянов был помещен под домашний арест. Под ним он провел год.
