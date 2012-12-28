В книжном шкафу нашли марихуану

«Любитель» собрал урожай в одноимённом СНТ.

39-летнего жителя Лебедянского округа будут судить по обвинению в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере (по части первой статьи 228 УК РФ).— По данным следствия, в сентябре прошлого года в районе СНТ «Любитель» мужчина собрал верхушки дикорастущей конопли и потом хранил её у себя дома в книжном шкафу для дальнейшего употребления. Но 26,9 грамма марихуаны нашли и изъяли полицейские, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Вину обвиняемый полностью признал. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.