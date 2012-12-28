«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
В горсовете предложили Министерству обороны поменяться земельными участками у Быханова сада
Происшествия
374
55 минут назад
1
В книжном шкафу нашли марихуану
«Любитель» собрал урожай в одноимённом СНТ.
— По данным следствия, в сентябре прошлого года в районе СНТ «Любитель» мужчина собрал верхушки дикорастущей конопли и потом хранил её у себя дома в книжном шкафу для дальнейшего употребления. Но 26,9 грамма марихуаны нашли и изъяли полицейские, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Вину обвиняемый полностью признал. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
1
0
3
0
4
Комментарии (1)