Происшествия
сегодня, 08:31
В Липецке горело складское помещение
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Пожар возник сегодня ночью
В 03:25 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение по Системе-112 о срабатывании пожарной сигнализации в Липецке, на ул. Терешковой, д.7/1.
В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка и продукция в складском помещении на площади 9 кв.м.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка и продукция в складском помещении на площади 9 кв.м.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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Мишаня