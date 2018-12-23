В Липецке горело складское помещение

Пожар возник сегодня ночью

В 03:25 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение по Системе-112 о срабатывании пожарной сигнализации в Липецке, на ул. Терешковой, д.7/1.



В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка и продукция в складском помещении на площади 9 кв.м.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.