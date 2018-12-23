Происшествия

сегодня, 08:31

В Липецке горело складское помещение

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В Липецке горело складское помещение

Пожар возник сегодня ночью

В 03:25 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение по Системе-112 о срабатывании пожарной сигнализации  в Липецке, на ул. Терешковой, д.7/1.

В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка и продукция в складском помещении на площади 9 кв.м.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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Комментарии (1)

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Мишаня

5 минут назад
Но, как говорил небезызвестный Леня Голубков, «дорогая, и это только начало!»
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