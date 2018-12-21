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33 минуты назад

В Москве за 650 000 рублей продали невинность 15-летней девочки

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#проституция

Необычную сделку придумала жительница Санкт-Петербурга.

Как сообщает Следственный комитет РФ, 22-летняя жительница Санкт-Петербурга арестована в Москве за продажу невинности 15-летней девушки за 650 тысяч рублей.

 - В гостинице на востоке Москвы, куда подозреваемая привезла несовершеннолетнюю, она получила от заказчика, участвовавшего в оперативном эксперименте, 650 тысяч рублей, после чего была задержана с поличным, - указано в сообщении ведомства.


Издание «Мойка78» сообщает подробности необычной сделки. 22-летняя петербурженка приехала в Москву для того, чтобы продать невинность девушки-подростка. Она заранее нашла 15-летнюю девушку через мессенджер и договорилась с заказчиком. Вечером 20 ноября женщина привезла подростка на встречу с мужчиной в гостиницу на улице 9-й роты. Девочку доставили в номер с наказом долго не держать, потому что «родители строгие». Планировалось, что девочка окажет услуги интимного характера. Клиентом оказался сотрудник правоохранительных органов.
133
#проституция

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