Происшествия

51 минуту назад

В кипятке водопроводного колодца обнаружен труп бывшего полицейского

8 2107
#труп #колодец
1
В кипятке водопроводного колодца обнаружен труп бывшего полицейского

Несколько часов на Соколе проходила операция по извлечению трупа из водопороводного колодца с горячей водой на Соколе

Сотрудники ЛГЭК, прибыв сегодня на место предположительного порыва горячей трубы в колодце сокольского парка обнаружили в кипятке труп мужчины.

В данный момент добровольцы пытаются вытащить труп мужчины, которому на вид 30-40 лет, на поверхность.

После этого труп отправят в бюро судмедэкспертизы, где выяснят - погиб ли мужчина в кипятке или умер раньше. 

Известно, что это 43-летний бывший полицейский, который спился, ушел из семьи и вел бродячий образ жизни.

Как сообщают сотрудники ЛГЭК, порыва трубы не было, скорее всего погибший сам открыл кран задвижки, откуда хлынул кипяток и мужчина погиб. Но более точную причину смерти установят судмедэксперты.

Жители окрестных домов и находящиеся на месте происшествия приятели погибшего, такие же бродяги, рассказывают, что знали мужчину, он раньше работал следователем в местном райотделе полиции.

За последние годы это уже третий труп обнаруженный в колодцах сокольского поселка. 
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
8 2107
#труп #колодец
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

НЕ ПАТРИОТ

2 минуты назад
1, Какая ответственность? Кто его вытравил? - Сам виноват!
ответить

добрый ээх

6 минут назад
гость, семьи и не бывает если нет мужика...но слишком странные запросы стали у самок и бегут мужчины бегут
ответить

гость

10 минут назад
Семья без мужчины как сапожник без сапог
ответить

1

12 минут назад
Главный вопрос, понесёт ли ответственность вытравившая его из жизни семья?
ответить

Бух в котел и там сварился

13 минут назад
Кто мента сварил ?
ответить

Анатом

33 минуты назад
А у него случайно не Стенюхин фамилия?
ответить

В каком отделе работал,

35 минут назад
Должность?
ответить

цирк

36 минут назад
не верю, после реформы там оставили лучших
ответить

Еще в рубрике

Расследование дела об убийстве рецидивистом соседа завершено
#убийство
2
Расследование дела об убийстве рецидивистом соседа завершено

сегодня, 10:54

Происшествия
С пальца 81-летнего дедушки печатку пришлось снимать спасателям
3
С пальца 81-летнего дедушки печатку пришлось снимать спасателям

сегодня, 10:24

Происшествия
Пропавшая 15-летняя девочка нашлась
#поиск
3
Пропавшая 15-летняя девочка нашлась

сегодня, 09:51

Происшествия
В Лебедяни женщина попала под колеса «Форда»
#дтп
В Лебедяни женщина попала под колеса «Форда»

сегодня, 09:47

Происшествия
За угон машины задержан подросток
#угон
За угон машины задержан подросток

сегодня, 08:36

Происшествия
Деньги липчан сами падают в руки мошенников
#мошенничество
5
Деньги липчан сами падают в руки мошенников

сегодня, 08:28

Происшествия