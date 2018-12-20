В кипятке водопроводного колодца обнаружен труп бывшего полицейского

Несколько часов на Соколе проходила операция по извлечению трупа из водопороводного колодца с горячей водой на Соколе

Сотрудники ЛГЭК, прибыв сегодня на место предположительного порыва горячей трубы в колодце сокольского парка обнаружили в кипятке труп мужчины.



В данный момент добровольцы пытаются вытащить труп мужчины, которому на вид 30-40 лет, на поверхность.



После этого труп отправят в бюро судмедэкспертизы, где выяснят - погиб ли мужчина в кипятке или умер раньше.



Известно, что это 43-летний бывший полицейский, который спился, ушел из семьи и вел бродячий образ жизни.



Как сообщают сотрудники ЛГЭК, порыва трубы не было, скорее всего погибший сам открыл кран задвижки, откуда хлынул кипяток и мужчина погиб. Но более точную причину смерти установят судмедэксперты.



Жители окрестных домов и находящиеся на месте происшествия приятели погибшего, такие же бродяги, рассказывают, что знали мужчину, он раньше работал следователем в местном райотделе полиции.



За последние годы это уже третий труп обнаруженный в колодцах сокольского поселка.

