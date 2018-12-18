Происшествия

сегодня, 08:58

Липчанку обвинили в махинациях с пособиями

13 1230
#мошенничество
Липчанку обвинили в махинациях с пособиями

Сотрудниками Отделения МВД России по Становлянскому району выявлен факт незаконного получения денежных выплат.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 35-летняя жительница Тербунского района с декабря 2016 года по январь 2018 года незаконно получила денежные выплаты на себя и своего несовершеннолетнего сына. Женщина ранее жила в Становлянском районе и получала денежные выплаты как на лицо, проживающее в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Сменив место жительства, продолжила получать выплаты, причинив ущерб государству на сумму более 16 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат».

13 1230
#мошенничество

Комментарии (13)

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Нонка

5 минут назад
Не прокатило да и все -рылом не вышла!
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Алекс

11 минут назад
Следакам не стыдно? Лучше бы главу района пошерстили, сто пудов по 100000 в день имеет .........
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ник

13 минут назад
позор ментам это дело взявшим..
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Елена

14 минут назад
хоть бы не смешили...
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Лаврентий

21 минуту назад
Это просто ужас... такую сумму украла у государства. Это под высшую меру тянет...
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Бабалю

30 минут назад
Воруют миллионами и ничего,хоть бы приснились эти деньги,а тут такая сумма...
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Акуеть мона

43 минуты назад
Значит Сирия, Украина, Ливия, Венесуэла, Абхазии и ежи с ними это нормально, миллиарды туда вьеппывают это ничего, а здесь тетка Аш шишнацать тышь типа не зато получила, писда, нанесла непоправимый урон Рассеи!
ответить

Акуеть мона

44 минуты назад
Значит Сирия, Украина, Ливия, Венесуэла, Абхазии и ежи с ними это нормально, миллиарды туда вьеппывают это ничего, а здесь тетка Аш шишнацать тышь типа не зато получила, писда, нанесла непоправимый урон Расчет!
ответить

А лавочки

сегодня, 09:47
за 7 млн это вот норм!!!!
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Гость

сегодня, 09:34
Да уж, вот хапнула так хапнула... взяла бы лимон глядишь и не нашли, вот новость с ног сшибательная с утра, раскрываемость повысили...
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