Липчанку обвинили в махинациях с пособиями

Сотрудниками Отделения МВД России по Становлянскому району выявлен факт незаконного получения денежных выплат.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 35-летняя жительница Тербунского района с декабря 2016 года по январь 2018 года незаконно получила денежные выплаты на себя и своего несовершеннолетнего сына. Женщина ранее жила в Становлянском районе и получала денежные выплаты как на лицо, проживающее в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Сменив место жительства, продолжила получать выплаты, причинив ущерб государству на сумму более 16 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат».