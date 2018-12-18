сегодня, 08:58
Липчанку обвинили в махинациях с пособиями
Сотрудниками Отделения МВД России по Становлянскому району выявлен факт незаконного получения денежных выплат.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 35-летняя жительница Тербунского района с декабря 2016 года по январь 2018 года незаконно получила денежные выплаты на себя и своего несовершеннолетнего сына. Женщина ранее жила в Становлянском районе и получала денежные выплаты как на лицо, проживающее в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Сменив место жительства, продолжила получать выплаты, причинив ущерб государству на сумму более 16 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат».
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