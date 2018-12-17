Мечты или реальность?

Крупный ритейлер запустил праздничную акцию, которая порадует покупателей

Нарядная елка, подарки, блеск огней и сладкие мандарины. Пожалуй, это самые распространенные ассоциации, связанные с Новым годом. Каждый помнит, как вешал праздничные шары на зеленую красавицу, водил хороводы, старательно рассказывал стихотворение, чтобы Дед Мороз вручил долгожданный подарок. Как смеялся, когда кот старательно пытался съесть новогодний «дождик», а по дому разносился запах имбирного печенья. И как загадывал главное в жизни желание. Тихонько, чтобы никто не услышал.

Но что, если это желание можно осуществить и в обычный день? О чем вы мечтаете? Новый телефон, автомобиль или даже квартира? Торговая сеть «Пятёрочка» точно знает, как заполучить желаемое. Нужно лишь принять участие в новогодней акции от торговой сети «Пятёрочки», которая так и называется - «Исполняем мечты».

Как принять участие в акции

От покупателя не требуется ничего сложного. Нужно продолжать совершать покупки в универсаме «Пятёрочка», используя при этом свою «Выручай-карту». За каждые 555 рублей в чеке вы получаете шанс выиграть один из множества призов.

Какие призы участвуют в акции

В честь главного волшебного праздника торговая сеть решила разыграть внушительный призовой фонд: трехкомнатную квартиру в Москве, пять автомобилей KIA RIO, 50 смартфонов iPhone Х, сертификаты от магазина «М.Видео», а также 5 000 баллов на свою «Выручай-карту».

Что же нужно делать?

Чтобы стать, например, владельцем звенящих ключей от «трешки» в столице, нужно совершить не менее пяти покупок от 555 рублей в универсаме «Пятерочка». Автомобиль можно будет получить за три такие покупки, шанс на новенький iPhone и остальные призы можно будет получить всего одну покупку от 555 рублей.

Отметим, что количество новогодних покупок не ограничено, как и количество шансов. То есть один и тот же человек, сможет претендовать и на квартиру, и на машину, и на другие подарки!

Акция началась 27 ноября и продлится до 15 января 2018 года. Хранить чек, кстати, чтобы доказать свое участие, не нужно - вся информация о покупках поступит через «Выручай-карту». Отследить свои шансы можно в личном кабинете на сайте 2019.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка». Согласитесь, очень удобно. Всех победителей обязательно укажут на сайте, а главных счастливчиков оповестят через SMS. Приятно будет узнать о том, что ваша новогодняя мечта сбылась.

Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте www.5ka.ru