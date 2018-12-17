Мужчина воспользовался деньгами с банковского счета недавно умершей сожительницы

Прокурор Добровского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту хищения денежных средств с банковского счета.

Как установлено материалами уголовного дела, обвиняемый в июне 2018 г. обнаружил, что на сотовый телефон его недавно умершей сожительницы пришло смс-оповещение о зачислении пенсии и иных социальных выплат за текущий месяц.

Решив воспользоваться представившимся случаем, мужчина перечислил часть необоснованно зачисленных средств на свой банковский счет, а за счет оставшейся - оплатил услуги сотовой связи.

К моменту, когда территориальному органу УПФР, стало известно о смерти получателя пенсии, от зачисленных на счет 21 тыс. рублей осталось только 5 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Разъясняем, что кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ),наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового, сообщает прокуратура Липецкой области..