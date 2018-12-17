Происшествия

сегодня, 14:06

Мужчина воспользовался деньгами с банковского счета недавно умершей сожительницы

5 1423
#мошенничество
1
Мужчина воспользовался деньгами с банковского счета недавно умершей сожительницы

Прокурор Добровского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту хищения денежных средств с банковского счета.

Как установлено материалами уголовного дела, обвиняемый в июне 2018 г. обнаружил, что на  сотовый телефон его недавно умершей сожительницы пришло смс-оповещение о зачислении пенсии и иных социальных выплат за текущий месяц.

Решив воспользоваться представившимся случаем, мужчина перечислил часть необоснованно зачисленных средств на свой банковский счет, а за счет оставшейся - оплатил услуги сотовой связи.

К моменту, когда территориальному органу УПФР, стало известно о смерти получателя пенсии, от зачисленных на счет 21 тыс. рублей осталось только 5 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Разъясняем, что кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ),наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового, сообщает прокуратура Липецкой области..

 

5 1423
#мошенничество
1

Комментарии (5)

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Вован настоящий

46 минут назад
надо было просто снять деньги а не переводить на свой счёт.
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Как прям за убийство

47 минут назад
И за взятку в крупном размере
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1

49 минут назад
А если банк незаконно списал со счета клиента ? За это наказывают ?
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Я

сегодня, 14:22
А ей-то уже они и ни к чему.
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Гостья

сегодня, 14:18
Во как а что происходит с складами тех кто умер а родственники и не знают о существовании вклада? Сейчас же бабки даже детям 6е рассказывают сколько, где и чего у них хранится? Такие вклады наверно втихря задним числом описываются на счёта предприимчеевых манагеров банка?
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