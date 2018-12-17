Происшествия
сегодня, 11:44
Военнослужащий погиб в страшной аварии под Липецком
Автомобиль, который вел военнослужащий, разорвало на части.
Около 9 утра под Липецком на трассе Орел-Тамбов возле стрельбища столкнулись автомобили "ВАЗ" и "Хендай". Удар был так силен, что "ВАЗ" разорвало на части.
По словам очевидцев аварии, "ВАЗ" вынесло на встречную полосу, где в бок отечественного автомобиля врезался "Хендай". От удара "ВАЗ" развалился пополам.
В аварии погиб 24-летний водитель "ВАЗа", известно, что он был военнослужащим. Госпитализирован пассажир "Хендай".
На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД и ВАИ.
По словам очевидцев аварии, "ВАЗ" вынесло на встречную полосу, где в бок отечественного автомобиля врезался "Хендай". От удара "ВАЗ" развалился пополам.
В аварии погиб 24-летний водитель "ВАЗа", известно, что он был военнослужащим. Госпитализирован пассажир "Хендай".
На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД и ВАИ.
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Татьяна
Епать Копать
Жуть!
48
Dim
гостья
Кардош галик лох
бабушка
good