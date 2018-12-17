Военнослужащий погиб в страшной аварии под Липецком

Автомобиль, который вел военнослужащий, разорвало на части.

Около 9 утра под Липецком на трассе Орел-Тамбов возле стрельбища столкнулись автомобили "ВАЗ" и "Хендай". Удар был так силен, что "ВАЗ" разорвало на части.



По словам очевидцев аварии, "ВАЗ" вынесло на встречную полосу, где в бок отечественного автомобиля врезался "Хендай". От удара "ВАЗ" развалился пополам.



В аварии погиб 24-летний водитель "ВАЗа", известно, что он был военнослужащим. Госпитализирован пассажир "Хендай".



На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД и ВАИ.





