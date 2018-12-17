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Военнослужащий погиб в страшной аварии под Липецком

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#авария #ДТП
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Военнослужащий погиб в страшной аварии под Липецком

Автомобиль, который вел военнослужащий, разорвало на части.

Около 9 утра под Липецком на трассе Орел-Тамбов возле стрельбища столкнулись автомобили "ВАЗ" и "Хендай". Удар был так силен, что "ВАЗ" разорвало на части.

По словам очевидцев аварии, "ВАЗ" вынесло на встречную полосу, где в бок отечественного автомобиля врезался "Хендай". От удара "ВАЗ" развалился пополам.

В аварии погиб 24-летний водитель "ВАЗа", известно, что он был военнослужащим. Госпитализирован пассажир "Хендай".

На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД и ВАИ.


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#авария #ДТП
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Комментарии (12)

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Мой комментарий

1 минуту назад
Скорость однозначно превышена, при нормальной скорости таких последствий не бывает, пусть это послужит остальным уроком, не надо спешить на дороге, на том свете принимают круглосуточно, без перерыва и выходных!
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Татьяна

4 минуты назад
Моему внуку 24 года , в этом году он стал лейтинантом и тоже служит первый год . Как страшно , вырастить , выучить и потерять ! Самые искренние соболезнования родным ! Берегите себя ,
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Епать Копать

4 минуты назад
Резина разная,лонжероны гнилые,установлен фаркоп с люком,что мгновенно обнуляет прочность кузова-вот и печальный итог.
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Жуть!

12 минут назад
Каждый день-трупы,трупы,трупы…….. Куда Вы торопитесь? В могилу?
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48

13 минут назад
царство небесное.хороший был парнь Мишка.
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Dim

14 минут назад
Ужас, но на шахе резина летняя похоже.
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гостья

14 минут назад
это ужас....соболезнования родным........ водители! помните! дома вас ждут родные и близкие, которым вы очень нужны...
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Кардош галик лох

22 минуты назад
Писец...жаль парня...
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бабушка

28 минут назад
good, Скажите с какого села или с города парень погибший, примите мои соболезнования
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good

35 минут назад
Родственникам и близким погибшего - соболезнования, терпения пережить трагедию, пострадавшим - скорейшего выздоровления.
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