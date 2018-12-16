Общество

сегодня, 12:44

На площади Петра в Липецке установили гигантский камин

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#благоустройство #новый год
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На площади Петра в Липецке установили гигантский камин

Шестиметровой высоты камин установили в субботу 15 декабря на площади Петра Великого. Дополнением к нему стало поистине императорское кресло, пуфики, часы и … кот ученый.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, для монтажа новогодней световой конструкции, прибывшей в Липецк накануне из Санкт-Петербурга, понадобилось 3,7 километра мишуры, 2,3 километра гирлянд и светодиодной ленты, а также 700 метров алюминиевого профиля. Предполагается, что яркими огнями она засветится уже воскресным вечером 16 декабря.  

В ближайшее время начнется монтаж арт-объекта «Арка-часы» в сквере на улице Ворошилова. По поручению главы города Сергея Иванова благоустроенную нынешним летом в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» территорию должны превратить в небольшой зимний «липецкий Арбат».

Как известно, из новогодних новинок у Быханова сада рядом с празднично оформленными живыми туями появятся большие светящиеся цифры «2019», на улицах Советской, Зегеля, Плехановском спуске – нарядные консоли на опорах освещения, у областного ДК – сказочные герои «Заяц» и «Медведь». Кроме того, в центре города разместят четыре световых перетяжки «65 лет Липецкой области» к юбилею региона, который отмечается в январе 2019-го, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

Фото: lipetskcity.ru

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#благоустройство #новый год
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Комментарии (7)

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Милая Оксана

18 минут назад
Кто неправильно голосовал , всех в печь !
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Сергей

34 минуты назад
Камин , Арамон есть! Где то за кулисами Карабас Барабас...
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культурный код

49 минут назад
лучше бы установили большую русскую печь, как в русских сказках
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инквизитор

54 минуты назад
Что за дикое европейское средневековье?
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Очевидец

сегодня, 13:29
Как же бизнес плохо относится к празднику новый год вообще не украшает свои магазины ( или украшает) на отвалите из хороших примеров могу рассказать о том какой-то неизвестный предприниматель при выезде от памятника танкистам в направлении Воронежского Шоссе как только съезжаем с кольца по правой стороне еще ничего не достроено а бизнесмен уже поставил лошадь с каретой и Елкой смотрится очень богато вот это бизнесмен с большой буквы а те же федеральные сети к новому году относятся вообще а зачем нам украшать!
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МИ-6

сегодня, 13:27
Не знал что "2019" это буквы. От город48 модно всегда узнать что-то новенькое, позновательное.
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Изя

сегодня, 13:19
я таки стесняюсь спросить, но если уже печь поставили, то может быть без поггомов обойдется ?
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