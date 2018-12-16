На площади Петра в Липецке установили гигантский камин

Шестиметровой высоты камин установили в субботу 15 декабря на площади Петра Великого. Дополнением к нему стало поистине императорское кресло, пуфики, часы и … кот ученый.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, для монтажа новогодней световой конструкции, прибывшей в Липецк накануне из Санкт-Петербурга, понадобилось 3,7 километра мишуры, 2,3 километра гирлянд и светодиодной ленты, а также 700 метров алюминиевого профиля. Предполагается, что яркими огнями она засветится уже воскресным вечером 16 декабря.

В ближайшее время начнется монтаж арт-объекта «Арка-часы» в сквере на улице Ворошилова. По поручению главы города Сергея Иванова благоустроенную нынешним летом в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» территорию должны превратить в небольшой зимний «липецкий Арбат».

Как известно, из новогодних новинок у Быханова сада рядом с празднично оформленными живыми туями появятся большие светящиеся цифры «2019», на улицах Советской, Зегеля, Плехановском спуске – нарядные консоли на опорах освещения, у областного ДК – сказочные герои «Заяц» и «Медведь». Кроме того, в центре города разместят четыре световых перетяжки «65 лет Липецкой области» к юбилею региона, который отмечается в январе 2019-го, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

Фото: lipetskcity.ru