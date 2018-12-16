Общество

сегодня, 10:00

Липецкому писателю, ветерану войны Анатолию Баюканскому сегодня исполнилось 93 года

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#Баюканский
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Писателя поздравил телеграммой врио губернатора Игорь Артамонов

Анатолий Баюканский - заслуженный работник культуры России, член Союза писателей Российской Федерации, член международной ассоциации писателей публицистов МАПП, действительный член Петровской академии наук и искусств. Автор 70 книг, которые переведены на 18 языков мира. Почетный гражданин Липецка.

Анатлий Баюканский родился 16 декабря 1925 года в Москве. Юность провёл в Ленинграде. В 1940 году поступил в ремесленное училище. Хотел стать краснодеревщиком, но планы спутала война. Был призван в ряды народного ополчения: во время налётов вражеской авиации тушил зажигательные бомбы, выявлял лазутчиков. Большинство родственников и мать Анатолия во время блокады Ленинграда погибли. После эвакуации из осажденного города работал в Сибири на военном заводе. В 1943 году был призван в ряды Красной Армии. Принимал участие в освобождении Белоруссии, Прибалтики и Северного Китая.

После демобилизации в 1949 году остался на Сахалине и стал профессиональным журналистом. Член Союза журналистов России. Работал в средствах массовой информации (СМИ) Сахалина, Молдавии и Украины, Липецкой области.

С 93-летием писателя-ветерана поздравил сегодня врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото: vk.com, culture48.ru
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#Баюканский
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Комментарии (2)

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Геннадий

27 минут назад
Я помню Анатолия Баюканского, встречал в редакции газеты "Ленинское знамя" в 60-е гг. К нему относились с большим почтением.
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нина ивановна

34 минуты назад
наше поздравление!Живите еще столько,уважаемый!
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