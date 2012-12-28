Общество
2174
вчера, 16:25
1
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
14 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в центральной части Липецка – без холодной воды временно останутся жители 15 улиц, предупредили в компании.
Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Желябова, 2, улица Шевченко, 4, также воду подвезут по заявкам потребителей.
14 июля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах № 3а по улице Монтажников, №№ 19, 21 по улице Юношеской.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома № 31в по улице 50 лет НЛМК, №№ 20, 22, 24, 25 по улице Шмидта, №№ 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16 по проезду Комсомольскому, №№ 90, 93а по улице Фрунзе, улицы Механизаторов, 2-ю Крымскую, Верхнюю, Кирова, Комсомольскую, Кооперативную, пригородную, Чаплыгина, переулок Джамбула.
0
3
0
1
0
Комментарии (1)