На полутора десятках улиц отключат холодную воду

14 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в центральной части Липецка – без холодной воды временно останутся жители 15 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 2, 5, вл. 9, вл. 9/2, 25, 27, 27/1, 30, 31, 31/2 по улице Карла Маркса, №№ 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11/2, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 31а, 33, 34, 35 по улице Ленина, №№ 1, 2 по улице Зегеля, №№ 3, 4 на площади Ленина-Соборной, №№ 1, 2, 4а, 6, 8 по улице Кузнечной, № 3 на площади Петра Великого, №№ 9, 10 на площади Революции, №№ 3, 5, 5а, 5б, 6, 11, 21 по улице Интернациональной, №№ 4, 7 на площади Плеханова, №№ 3, 4, 9 по улице Желябова, № 1 по улице Саперной, №№ 1, 4, 5 по улице Шевченко, № 12 по улице Вавилова. В этот период подачу ресурса также ограничат жителям частного сектора улиц Одесской, Станционной.Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Желябова, 2, улица Шевченко, 4, также воду подвезут по заявкам потребителей.14 июля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах № 3а по улице Монтажников, №№ 19, 21 по улице Юношеской.С 09:00 до 17:00 обесточат дома № 31в по улице 50 лет НЛМК, №№ 20, 22, 24, 25 по улице Шмидта, №№ 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16 по проезду Комсомольскому, №№ 90, 93а по улице Фрунзе, улицы Механизаторов, 2-ю Крымскую, Верхнюю, Кирова, Комсомольскую, Кооперативную, пригородную, Чаплыгина, переулок Джамбула.