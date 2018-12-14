Погода в Липецке

52 минуты назад

На Липецкую область надвигается похолодание

353
#похолодание
1
На Липецкую область надвигается похолодание

15-17 декабря усилится влияние арктического антициклона на погоду в Липецкой области: будет преимущественно без осадков, лишь в ночь на 15 декабря местами пройдет небольшой снег. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 15 декабря - 8 градусов мороза, что около нормы, 16 декабря прогнозируется 11-13 градусов мороза, что на 5-6 градусов ниже нормы, 17 декабря — 16-17 градусов мороза, что на 9-11 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, при прояснениях — до -14 градусов, днем от 3 до 8 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 8 до 10 градусов мороза, днем составит от 5 до 7 градусов мороза.

День 15 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 31 градус мороза.

353
#похолодание
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Антициклон с Арктики принесет похолодание и остановит снег
#похолодание
2
Антициклон с Арктики принесет похолодание и остановит снег

вчера, 16:38

Погода в Липецке
В Липецкой области мокрый снег, гололед и до +2
#гололед
3
В Липецкой области мокрый снег, гололед и до +2

12.12.2018 17:12

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью и днем до +2
#оттепель
1
В Липецкой области ночью и днем до +2

11.12.2018 15:26

Погода в Липецке
В Липецкой области до +3
10
В Липецкой области до +3

09.12.2018 16:11

Погода в Липецке
В Липецкой области мокрый снег и вновь потеплеет до +2
7
В Липецкой области мокрый снег и вновь потеплеет до +2

08.12.2018 17:10

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают об усилении снегопада
#Авария #ДТП
23
Спасатели предупреждают об усилении снегопада

08.12.2018 13:38

Погода в Липецке