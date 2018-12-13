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МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»

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#Северный поток-2
МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что европарламентарии, принимая резолюцию против трубопровода "Северный поток - 2", рассчитывают либо на глобальное потепление, либо собираются перейти на дрова, - передает ТАСС.

"В определенных странах закрываются АЭС, при этом от российского газа также призывают отказаться. На дрова будут переходить? За дровами тоже известно куда надо ходить и ездить", - отметила она в четверг в ходе брифинга.

"Выступать против энергетического сотрудничества, его диверсификации, придания взаимодействию действительно современного характера - это просто безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях, - продолжила Захарова. - Если европарламентарии рассчитывают на глобальное потепление - это хорошая перспективная история, вопрос только в сроках".

По словам дипломата, Россия "не первый раз сталкивается с блокированием мирных, выгодных, перспективных энергетических проектов со стороны европейских политиков". "Эти люди, многие из которых выдают себя за выразителей мнения людей, просто содержатся определенными лоббистскими группами, а иногда и непосредственно спецструктурами", - отметила Захарова.

"Чьи интересы выражают эти люди? Если они говорят, что защищают интересы обывателей, то это ложь, - подчеркнула она. - Обывателям нужно тепло, чтобы это тепло было предоставлено за оптимальные деньги". Представитель МИД заверила, что Россия как добросовестный поставщик готова и далее поставлять качественный продукт по справедливым ценам.

12 декабря Европарламент принял резолюцию по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС - Украина", в которой "осудил строительство газопровода "Северный поток - 2", так как речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и для усилий по диверсификации источников снабжения энергией". Европейский парламент требует аннулировать данный проект, говорится в тексте резолюции.
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#Северный поток-2

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