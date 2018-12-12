Из-за потопа в многоэтажном доме четвёртый день не работает лифт

По словам жильцов, кипятком залило около 20 квартир.

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В Липецке в доме № 12 по улице Шерстобитова четвёртый день не работает лифт.



Как рассказывают жильцы «свечки», ранним утром 9 декабря в систему отопления дома подали воду под слишком большим давлением, на 11 этаже сорвало гайку змеевика - горячая вода лилась около двух часов – затопило все этажи.



Вода текла по стенам. Кроме испорченной мебели, техники и неработающего лифта, сгорели лампы плафонов в подъездах. Поэтому жильцам приходиться проявлять чудеса ориентирования и и спортивной подготовки, чтобы выйти на улицу и вернуться домой.