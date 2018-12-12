Общество

сегодня, 15:27

Из-за потопа в многоэтажном доме четвёртый день не работает лифт

2 1008
#коммунальная авария
1
Из-за потопа в многоэтажном доме четвёртый день не работает лифт

По словам жильцов, кипятком залило около 20 квартир.

Загрузка плеера
В Липецке в доме № 12 по улице Шерстобитова четвёртый день не работает лифт.

Как рассказывают жильцы «свечки», ранним утром 9 декабря в систему отопления дома подали воду под слишком большим давлением, на 11 этаже сорвало гайку змеевика - горячая вода лилась около двух часов – затопило все этажи.

Вода текла по стенам. Кроме испорченной мебели, техники и неработающего лифта, сгорели лампы плафонов в подъездах. Поэтому жильцам приходиться проявлять чудеса ориентирования и и спортивной подготовки, чтобы выйти на улицу и вернуться домой.
2 1008
#коммунальная авария
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

57 минут назад
На Зои Косм-ой 2/1 сутки почти нет отопления, в ночь якобы аварийка должна была сварочные работы проводить, обещали Днём включить, день на исходе- отопления нет...
ответить

Гость

58 минут назад
На Зои Косм-ой 2/1 сутки почти нет отопления, в ночь якобы аварийка должна была сварочные работы проводить, обещали Днём включить, день на исходе- отопления нет...
ответить

Еще в рубрике

Ледорубами по новой плитке
#субботник #гололед
1
Ледорубами по новой плитке

27 минут назад

Общество
Найдены родственники ельчанина воевавшего в итальянском партизанском отряде «Д`Артаньян»
#война #Италия #партизаны
1
Найдены родственники ельчанина воевавшего в итальянском партизанском отряде «Д`Артаньян»

29 минут назад

Общество
За убийство новорожденной дочери многодетная мать получила три года условно
#убийство ребенка
7
За убийство новорожденной дочери многодетная мать получила три года условно

55 минут назад

Общество
Свинья, поющая шансон, счастливым сделает мой дом!
#стословсулицы
3
Свинья, поющая шансон, счастливым сделает мой дом!

сегодня, 15:12

Общество
СК предупредил липецких коммунальщиков об ответственности в случае травмирования людей сосульками
#сосульки
4
СК предупредил липецких коммунальщиков об ответственности в случае травмирования людей сосульками

сегодня, 14:30

Общество
197 человек признаны потерпевшими в Липецке по делу «Горкассы-Л»
#коммунальные платежи
10
197 человек признаны потерпевшими в Липецке по делу «Горкассы-Л»

сегодня, 14:29

Общество