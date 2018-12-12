Мужчина воровал сумки покупательниц в гипермаркете

Советский районный суд Липецка рассмотрел материалы уголовного дела о серии краж. К ответственности за преступления привлекли безработного местного жителя, ранее судимого за разбои, воровство, мошенничество и грабежи.

Мужчину признали причастным к пяти эпизодам краж в Липецке. Первое преступление было совершено днем 27 января 2017 года в торговом зале гипермаркета на улице Советская. Злоумышленник украл из тележки покупательницы дамскую сумочку. Женщина спохватилась у кассы, но вор уже скрылся. Его добычей стали 2 500 рублей, паспорт и телефон. Ущерб составил 11 878 рублей. Сотовый телефон он в этот же день продал на Центральном рынке мужчине цыганской внешности за 500 рублей. Вторая кража была совершена в тот же день. Вечером он украл в доме приятеля золотые украшения его жены на сумму 21 094 рубля.



Третье преступление снова было совершено в гипермаркете, но уже днем 31 января 2017 года. Целью злоумышленника была дамская сумочка одной из покупательниц. Так женщина лишилась имущества, в том числе iPhone, на общую сумму 20 376 рублей. Также доказана причастность мужчины к краже на автомойке на Универсальном проезде. Оттуда пропали 10 170 рублей и мобильный телефон.



17 февраля 2017 года подсудимого постигла неудача. Он уже был под «колпаком» полиции. Злоумышленник проник в чужую квартиру на проспекте Победы под видом сотрудника ЖЭКа и хотел поживиться ценностями. Мужчина отвлёк хозяйку квартиры просьбой переписать показания счетчиков, а сам тем временем украл ее кошелёк. Добычей вора стали скидочные карты, 3 350 рублей, оплаченные квитанции, направление в поликлинику и листочек с рукописным рецептом салата. Распорядиться всеми этими ценностями преступнику не удалось, его взяли с поличным.



Суд признал мужчину виновным по всем пунктам обвинения. С учетом непогашенных прошлых судимостей его приговорили к пяти годам в колонии строгого режима.