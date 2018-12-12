сегодня, 10:26
Мужчина воровал сумки покупательниц в гипермаркете
Советский районный суд Липецка рассмотрел материалы уголовного дела о серии краж. К ответственности за преступления привлекли безработного местного жителя, ранее судимого за разбои, воровство, мошенничество и грабежи.
Третье преступление снова было совершено в гипермаркете, но уже днем 31 января 2017 года. Целью злоумышленника была дамская сумочка одной из покупательниц. Так женщина лишилась имущества, в том числе iPhone, на общую сумму 20 376 рублей. Также доказана причастность мужчины к краже на автомойке на Универсальном проезде. Оттуда пропали 10 170 рублей и мобильный телефон.
17 февраля 2017 года подсудимого постигла неудача. Он уже был под «колпаком» полиции. Злоумышленник проник в чужую квартиру на проспекте Победы под видом сотрудника ЖЭКа и хотел поживиться ценностями. Мужчина отвлёк хозяйку квартиры просьбой переписать показания счетчиков, а сам тем временем украл ее кошелёк. Добычей вора стали скидочные карты, 3 350 рублей, оплаченные квитанции, направление в поликлинику и листочек с рукописным рецептом салата. Распорядиться всеми этими ценностями преступнику не удалось, его взяли с поличным.
Суд признал мужчину виновным по всем пунктам обвинения. С учетом непогашенных прошлых судимостей его приговорили к пяти годам в колонии строгого режима.
Мразь это петушатская
Александр Баранов