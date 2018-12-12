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В тройном столкновении на улице Фрунзе пострадали двое

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#авария #ДТП
В тройном столкновении на улице Фрунзе пострадали двое

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 2 человека, 1 погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 декабря в Липецке около двух часов дня на улице Фрунзе 62-летний водитель автобуса «ПАЗ» допустил наезд на стоящий «Пежо» под управлением 33-летнего мужчины, который, в свою очередь, столкнулся с «Лексусом» с 35-летней женщиной за рулем и «Нивой» под управлением 30-летнего водителя. В ДТП получили травмы 50-летний пассажир автобуса и водитель «Пежо». После оказания помощи их отпустили домой.

В Липецком районе около восьми часов утра на автодороге Орел – Тамбов 42-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» сбил 39-летнего мужчину, который получил смертельную травму.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 812 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 49.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 492 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

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