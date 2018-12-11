Общество

сегодня, 16:29

Автомобилист подрезал «скорую» и ушёл через двойную сплошную

19 2375
#нарушение ПДД
3
Автомобилист подрезал «скорую» и ушёл через двойную сплошную

Лихача заметили на улице Студёновская.

В YouTube разместили ролик с очередным нарушением правил дорожного движения, замеченном в Липецке. На этот раз на запись видеорегистратора попала лихая езда водителя темного седана.


Автомобилист двигался со стороны Сокола к ЛГПУ. Сначала водитель выполнил маневры без перестроения, в том числе — подрезал около остановки «Арктическая» «скорую». А уже около остановки «ЛГПУ» лихо вывернул руль влево и ушел через две сплошные полосы.

Напомним, что это нарушение — пересечение двойной сплошной линии разметки - наказывается вплоть до лишения прав на срок до полугода.
19 2375
#нарушение ПДД
3

Комментарии (19)

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негодяй

11 минут назад
Где извините,подрезал?
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Не по фиг

20 минут назад
А нет в нашей деревне разметки! И асфальта к весне не будет! Уважаемый ВРИО, обратите, пожалуйста внимание на деятельность ( бездарную бездеятельность)главы " славной жемчужины-деревни". Пора.....пора... может уже......
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Городу48

26 минут назад
Прочитай правила и штрафы. Какое лешение????
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Очередной наброс от огорода48

32 минуты назад
Где он подрезал?? Просто перестроился. Что за бред. В интернет нужно резонансные видео выкладывать, а не все подряд. Такую хрень отправляйте молча в ГИБДД, раз уж так свербит у вас из-за чужого нарушения.
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Серый

48 минут назад
А скорую подрезал тот кто с регистратором?
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Вадим

52 минуты назад
Пересечение двойной сплошной, без движения по встречке - штраф 1500 руб. Учите матЧасть.
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юрий

53 минуты назад
999, нарушитель ты сам !
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гы

53 минуты назад
Наказать!!! Водятел с регистратором подрезал скорую и выложил!!!!
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Михаил Иванович

сегодня, 17:15
Как подрезал если у скорой даже стопори не загорелись? А двойной сплошной не видно, рано приговорили "судьи".
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А Вы сплошную

сегодня, 17:00
ш, на фото видите?
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