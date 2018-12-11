Общество
сегодня, 16:29
Автомобилист подрезал «скорую» и ушёл через двойную сплошную
19 2375
Лихача заметили на улице Студёновская.
В YouTube разместили ролик с очередным нарушением правил дорожного движения, замеченном в Липецке. На этот раз на запись видеорегистратора попала лихая езда водителя темного седана.
Автомобилист двигался со стороны Сокола к ЛГПУ. Сначала водитель выполнил маневры без перестроения, в том числе — подрезал около остановки «Арктическая» «скорую». А уже около остановки «ЛГПУ» лихо вывернул руль влево и ушел через две сплошные полосы.
Напомним, что это нарушение — пересечение двойной сплошной линии разметки - наказывается вплоть до лишения прав на срок до полугода.
Автомобилист двигался со стороны Сокола к ЛГПУ. Сначала водитель выполнил маневры без перестроения, в том числе — подрезал около остановки «Арктическая» «скорую». А уже около остановки «ЛГПУ» лихо вывернул руль влево и ушел через две сплошные полосы.
Напомним, что это нарушение — пересечение двойной сплошной линии разметки - наказывается вплоть до лишения прав на срок до полугода.
19 2375
негодяй
Не по фиг
Городу48
Очередной наброс от огорода48
Серый
Вадим
юрий
гы
Михаил Иванович
А Вы сплошную