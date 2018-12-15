Экономный шопинг: как не переплатить за новогодний стол

Даже в волшебный праздник Новый год деньги не растут в карманах сами собой.

Когда ты еще маленький, Новый год для тебя — сказочная пора конфетного изобилия, цветных огоньков и подарков. Стоит войти в совершеннолетие и ты понимаешь, что главный праздник зимы — это прежде всего, хлопоты и бесконечные траты, траты, траты!

Снова на дворе этот нервный период потных очередей в кассы универсамов и двухметровых чеков. Как сделать свой продуктовый чек длиной хотя бы меньше метра и не спустить в праздничной эйфории больше, чем нужно? Разбираемся вместе, слушаем советы сведущих людей.

1. Избавьтесь от иллюзий.

Маркетологи напоминают: траты бывают рациональные и эмоциональные. И в канун праздников мы чаще всего подвержены эмоциональным тратам. Новый год — это символические время подведения итогов и мы невольно вкладываем в закупки к столу не совсем тот смысл, который нужно. Кругом радостная суета, в магазинах играют новогодние песенки — и мы таем. Гуляй, душа! Я ли не работал, я ли не старался, чтобы дом был полной чашей? Один раз живем! Пусть угощения будет столько, чтобы со стола падало, чтобы на все салаты ушло не менее пяти литров майонеза, чтобы красной икрой можно было кормить даже тех, кто придет колядовать!

Человек имеет право на иллюзии, но в определенном возрасте он уже должен понимать: даже торжество с элементами волшебства нужно организовывать хладнокровно.

2. Не стремитесь закупиться на все каникулы,

если вы не планируете зимовать на льдине, или отправиться на 10 дней в таежную избушку, куда не долетают даже квадрокоптеры.

В конце концов, что за лихорадочное сметание в закрома всего подряд? 1 -2 января откроются магазины и вы точно не умрете с голоду.

3. Учитесь на собственных прошлогодних ошибках.

Если вы уже когда-то строили из себя миллионера в мелкооптовом магазине и потом с отвращением к самому себе выбрасывали испортившиеся изысканные блюда, используйте этот опыт себе во благо. Отправьте сообщение самому себе в будущее с напоминанием о былом расточительстве: так мол и так, вы в прошлом году зачем-то наготовили селедки под шубой больше вашего собственного веса, будьте бдительны.

4. Хорошо продумайте новогодний стол.

Спокойно и главное, трезво (пока) все продумайте и просчитайте. Составьте перечень блюд и угощений, без которых вы просто не мыслите новогодний стол: шампанское, мандарины, «оливье» и так далее.

5. Напишите список продуктов с ценами.

Совет покажется вам банальным, но это действительно работает.

Продукты в списке поделите на 2 раздела — те, что можно купить за пару недель до Нового года (консервы, мясо, спиртное) и те, что имеют ограниченный срок годности и приобретаются перед употреблением, например, торт или спелые фрукты. Возле каждого пункта поставьте стоимость продукта. Посчитайте общую сумму и выучите ее наизусть. Это будет ваше заклинание от эмоциональных трат.

6. Не приходите в магазин голодными и в день зарплаты.

В первом случае вы будете мысленно «съедать» все, что положите в свою тележку. А во втором случае вы потратите больше, чем нужно из-за ощущения, что у вас «огого сколько денег». Оплатите сначала все текущие счета, пусть оставшаяся сумма вас отрезвит.

7. Зная об уловках, вы не дадите собой манипулировать.

Отправляясь закупаться, повторите еще раз все, что вы знаете о маркетинговых ловушках, а если не знаете ничего, то поинтересуйтесь.

Внимательно читайте «скидочные» ценники — нередко новая цена вовсе не меньше, а даже больше той, за которую продавали этот товар пару недель назад. Либо крошечными буковками указано, что акционная цена стартует лишь через несколько дней или была актуальна до вчерашнего дня.

Если вы пришли на объявленную акцию с супервыгодными ценами, а заявленный товар «уже раскупили», не берите ничего просто ради того, чтобы не уйти с пустыми руками - именно этого авторы акции и добивались.

Чтобы избежать «путаницы» ценников, проверяйте стоимость товара по прайс-чекеру, которые есть в каждом торговом зале универсама.

Не берите заодно непродуктовые товары (например, мыло или шампунь) в продуктовых магазинах, где они стоят дороже.

Помните, что самые популярные товары вроде молока и хлеба всегда лежат в самых дальних уголках магазина — чтобы вы, блуждая между полок, набрали чего-нибудь еще.

Полки, расположенные на уровне глаз, содержат самые дорогие товары.

8. Используйте мобильные приложения для мониторинга цен.

Существует много сервисов для поиска скидок и сравнения цен. Можно мониторить лучшие предложения в интернет-магазинах, а можно всегда быть в курсе всех акций в продуктовых магазинах вашего города и еще получать кэшбеки благодаря этому приложению.

Пример — приложение «Едадил», и многие другие.

Совет маркетолога:

- Вообще четкое планирование — это главное оружие против необдуманных, эмоциональных покупок, - говорит заместитель декана по внеучебной работе экономического факультета ЛГТУ, преподаватель менеджмента и маркетинга Дмитрий Глотов. - Причем, это касается не только продуктового набора. Например, вы планируете праздник с элементами карнавала. Значит, продумывайте все заранее и расписывайте: какие нужны украшения, какие костюмы, и как стол будет отражать вашу тему. Продумывая новогодние подарки заранее и, покупая их через Интернет со скидкой, например, в сентябре-октябре, вы значительно сэкономите ваш бюджет. Закупать в одном-единственном сетевом магазине и продукты и подарки на весь круг родных и близких — это и утомительно, и невыгодно. Переплатите и не раз.

Совет психолога:

- Когда мы совершаем какую-либо покупку, нам нужно понимать, зачем мы это делаем, - комментирует Марина Вострикова, практикующий психолог. - В момент подготовки к Новому году мы испытываем некий психологический перекос. Конец года для многих — период накопления усталости, нервного напряжения и процесс предновогодних закупок становится для нас способом сбросить это напряжение. Безудержный шопинг становится нашим антидепрессантом, но он не решает проблем, а лишь усугубляет: после праздника мы чувствуем себя разочарованными — и денег уже нет, и удовольствия особого не было.

Изобильными покупками мы тешим своего «внутреннего ребенка», который живет в каждом, стараемся накормить его повкуснее. Установка «кормлю — значит, люблю» передается из поколения в поколение во многих семьях, это отголоски чьего-то голодного детства, юности.

Наша жизнь сейчас — по сути, есть сплошное потребление всех мыслимых благ. Мы живем в такое время, когда принято ежедневно «объедаться» - информацией, развлечениями, прежде недоступной или редкой пищей, впечатлениями, общением. Поэтому наши предновогодние перегруженные тележки с товарами — просто еще один способ «насытить» себя.

Что делать? Прислушиваться к себе и своим истинным потребностям, говорить с собой и находить для своего «внутреннего ребенка» какой-то другой способ выразить любовь и заботу, кроме бездумного шопинга.

Елена Фролова