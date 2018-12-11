Данковский школьник заставил «великана» просить пощады (ФОТО)

На Всероссийском турнире в Питере Павел Дьяконов победил соперника на 40 кг тяжелее себя.

Воспитанники данковской секции ушу выступили в Санкт-Петербурге на Всероссийском турнире по родственному виду спорта - савату.

В поединках, которые ведутся в полный контакт, особенно отличился данковчанин Павел Дьяконов (15-17 лет, вес свыше 75 кг). Поскольку верхней планки в его весовой категории не было, то в финале данковчанину пришлось драться с соперником... на 40 кг тяжелее себя.

Ситуация была непростой, но данковский школьник обрушил на мощного противника такое количество ударов, что тот отказался от продолжения боя. В итоге Дьяконов одержал заслуженную победу техническим нокаутом и занял первое место.

«Бронзовые» медали увезли домой Алина Вялых (15-17 лет до 52 кг) и Алина Кожемякина (12-14 лет до 52 кг). И это несмотря на то, что в соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов из десятков регионов страны!

Подготовили данковских бойцов Геннадий и Артём Шаталовы.







Призеры соревнований из Данкова.



Сават (или французский бокс) - старинное боевое искусство, зародившееся во Франции еще в средние века. По технике напоминает рукопашный бой или ушу-саньда, но со своими особенностями в правилах. В современном варианте бойцы наносят удары руками в перчатках и ногами в специальной обуви не выше пояса.

Фото из архива участников соревнований.