Число заболевших гриппом в Липецке растет

Правда, цифры все еще не такие, чтобы говорить о приближении эпидемии.

На 5 человек больше заболели гриппом в Липецкой области на минувшей неделе, чем за предыдущие 7 дней.

Неделю назад управление Роспотребнадзора сообщало о 8-ми случаях инфекции, теперь их количество увеличилось до й3-ти. Впрочем, при таких цифрах говорить об эпидемии не приходится.

За неделю 6 065 жителей региона подхватили ОРВИ (неделей ранее - 5 984). Большинство заболевших живут в Липецке - 4 115 человек. Болеют в основном дети до 14 лет, на долю которых пришлось три четверти всех жертв инфекции.

В Роспотребнадзоре заявляют, что сдерживать рост заболеваемости помогают сезонные прививки против гриппа, которыми в этом году охвачены 47 процентов жителей региона.



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