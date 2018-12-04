В Липецкой области уже 8 случаев заболевания гриппом

По данным медиков, заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствует сезонному уровню.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, в настоящий момент в регионе отмечены уже 8 случаев гриппа.

По данным ведомства, шесть человек заболели в Липецке, двое - в районах области. Напомним, что неделей ранее сообщалось лишь о трех заболевших.

За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 5 984 случая ОРВИ - в основном среди детей до 14 лет, на долю которых приходится 73,5% всех случаев за неделю. А вот в больницу попали лишь 3 процента заболевших.

В целом, как отметили специалисты, оснований для тревоги пока нет: заболеваемость в Липецкой области находится ниже эпидемиологического порога.



Фото crimea-news.org

