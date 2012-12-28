Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
Общество
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51 минуту назад
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В Становлянском районе простятся с участником СВО, умершим в больнице от ран
Житель Станового в зону проведения спецоперации пошел добровольцем.
Похороны Александра Малютина состоятся 30 марта в селе Тростное.
Прощание будет проходить с 10:00 в Свято-Введенском храме села Становое.
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