В Становлянском районе простятся с участником СВО, умершим в больнице от ран

Житель Станового в зону проведения спецоперации пошел добровольцем.

В администрации Становлянского округа сообщили о прощании с Александром Малютиным, умершим 27 марта в больнице от ран, полученных в зоне СВО, куда он уходил добровольцем.Похороны Александра Малютина состоятся 30 марта в селе Тростное.Прощание будет проходить с 10:00 в Свято-Введенском храме села Становое.