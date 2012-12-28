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В Липецкой области сухо и до +16
Погода в Липецке
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Общество
394
51 минуту назад
2

В Становлянском районе простятся с участником СВО, умершим в больнице от ран

Житель Станового в зону проведения спецоперации пошел добровольцем.

В администрации Становлянского округа сообщили о прощании с Александром Малютиным, умершим 27 марта в больнице от ран, полученных в зоне СВО, куда он уходил добровольцем.

Похороны Александра Малютина состоятся 30 марта в селе Тростное.

Прощание будет проходить с 10:00 в Свято-Введенском храме села Становое.
прощание
похороны
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Комментарии (2)

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Лиза
13 минут назад
Соболезнование родным и близким.
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Z
35 минут назад
Царство небесное воину!
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