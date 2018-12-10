Политика

сегодня, 09:43

Рокировка липецких «медведей»: один ушел, другой пришел

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#"Единая Россия"
Рокировка липецких «медведей»: один ушел, другой пришел

Михаила Тарасенко в Генсовете «Единой России» сменил Александр Афанасьев.

В минувшую субботу на очередном XVII Iсъезде «Единой России» было принято решение о ротациях кадрового состава Президиума Генерального совета партии. По итогам съезда ротация составила 26%.

Согласно Уставу Партии, ежегодная ротация должна составлять не менее 15%.

Изменения коснулись и «медведей»-липчан. Так, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член Госдумы от Липецкой области Михаил Тарасенко покинул Генсовета Единой России. Ему на смену избран гендиректор АО «Липецкий хладокомбинат» депутат Липецкого горсовета Александр Афанасьев.
11 1615
#"Единая Россия"

Комментарии (11)

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сайту Город48

4 минуты назад
Чего не пишите про состав липецкой делегации на московском съезде? Л*у*о*в*о*й ау?
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Бывший сотрудник приёмной Медведева

6 минут назад
Депутат Тарасенко это просто мрак(((! На приёмах на посетителей орёт и стучит кулачищем, так что во всём здании слышно. Не стесняется не липецких сотрудников приёмной, ни своих московских помошников. Демагогия сплошная в общении. Просителей кидает всех подряд. Практически все уходят от этого депутата Госдумы недовольные.
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оил

15 минут назад
жуть-жуткая!!!, Госдума, это тоже почти "ЕР", но это не руководящий орган этой псевдопартии, хотя возможность стать депутатом в думе от ЕР есть.
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*

42 минуты назад
цирк, толик с маликовым бухает , ждут свой год 2019г ( год свиньи )
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Обои полетим!

сегодня, 10:36
Афанасьев ,не страшно ? А ну как , конкуренты ,используя растущую в народе " популярность" вашей псевдо-партии , призовут к бойкоту твоего мороженого? Чо тогда делать будешь?
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цирк

сегодня, 10:12
а как поживает толик, по кличке -один голос-бывший ветеринар недоучка
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Золотые крылатые слова еденоросов.

сегодня, 10:07
«государство не просило вас рожать». Денег нет а вы держитесь.Не цены высокие, а вы мало зарабатываете
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жуть-жуткая!!!

сегодня, 10:04
Тарасенко в Липецке никогда не жил и для Липецка ничего хорошего не сделал. За пенсионную реформу проголосовал, хотя он депутат от профсоюзов и должен защищать интересы рабочего класса..... А вот, чтобы из городской думы попасть в Гос. думу - это что новшество?!
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28

сегодня, 09:57
Народ, "садитесь", "перекрашенными", запятые... Что же ты такой тупой и темный, Народ? Да такую негру обмануть сам боженька велел, без лоха и жизнь и плоха.
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Город 48

сегодня, 09:55
Напишите пожалуйста как отжигал на с'езде Единой России аРТАМОНОВ ...
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