Политика
сегодня, 09:43
Рокировка липецких «медведей»: один ушел, другой пришел
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Михаила Тарасенко в Генсовете «Единой России» сменил Александр Афанасьев.
В минувшую субботу на очередном XVII Iсъезде «Единой России» было принято решение о ротациях кадрового состава Президиума Генерального совета партии. По итогам съезда ротация составила 26%.
Согласно Уставу Партии, ежегодная ротация должна составлять не менее 15%.
Изменения коснулись и «медведей»-липчан. Так, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член Госдумы от Липецкой области Михаил Тарасенко покинул Генсовета Единой России. Ему на смену избран гендиректор АО «Липецкий хладокомбинат» депутат Липецкого горсовета Александр Афанасьев.
Согласно Уставу Партии, ежегодная ротация должна составлять не менее 15%.
Изменения коснулись и «медведей»-липчан. Так, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член Госдумы от Липецкой области Михаил Тарасенко покинул Генсовета Единой России. Ему на смену избран гендиректор АО «Липецкий хладокомбинат» депутат Липецкого горсовета Александр Афанасьев.
11 1615
сайту Город48
Бывший сотрудник приёмной Медведева
оил
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Обои полетим!
цирк
Золотые крылатые слова еденоросов.
жуть-жуткая!!!
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Город 48