Рокировка липецких «медведей»: один ушел, другой пришел

Михаила Тарасенко в Генсовете «Единой России» сменил Александр Афанасьев.

В минувшую субботу на очередном XVII Iсъезде «Единой России» было принято решение о ротациях кадрового состава Президиума Генерального совета партии. По итогам съезда ротация составила 26%.



Согласно Уставу Партии, ежегодная ротация должна составлять не менее 15%.



Изменения коснулись и «медведей»-липчан. Так, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член Госдумы от Липецкой области Михаил Тарасенко покинул Генсовета Единой России. Ему на смену избран гендиректор АО «Липецкий хладокомбинат» депутат Липецкого горсовета Александр Афанасьев.