Спорт

37 минут назад

Липецкому футболисту настойчиво предлагают согласиться на снижение зарплаты

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#Футбол #Максим Григорьоев #ФНЛ #сборная России
Липецкому футболисту настойчиво предлагают согласиться на снижение зарплаты

Многое в российском футболе после чемпионата мира уже напоминает бедлам.

Терпящая спортивное и финансовое бедствие калининградская «Балтика» начала оптимизацию расходов.

Под «секвестр» попал и выступающий за клуб липецкий нападающий Максим Григорьев. 28-летний игрок оказался в числе семерых футболистов, которым порекомендовали добровольно согласиться на сокращение зарплаты. Кроме того, одиннадцати игрокам и вовсе предложили искать новые клубы.

После осенней части чемпионата «Балтика» находится в зоне вылета, занимая 16-е место среди 20 команд (24 игры, 25 очков), а долги клуба насчитывают десятки миллионов рублей. Максим Григорьев перешел в «Балтику» летом, и является одним из лучших игроков: он принял участие в 22 матчах и забил 4 гола.

Сложно сказать, согласятся ли футболисты, включая Григорьева, на ущемление своих интересов ради калининградского футбола или будут искать себе новые клубы. Например, «Химки» Игоря Шалимова зимой намерены подписать 5-6 новичков и, возможно, предложат варианты кому-то из тонущей «Балтики».

Максим Григорьев является воспитанником СДЮШОР «Металлург» и Академии столичного «Спартака» им. Ф. Черенкова. Играл за московские «Спартак», «Локомотив», а так же за ФК «Ростов». Участвовал в 4-х товарищеских матчах сборной России.

Говорят, что футбол - срез жизни в стране. В российском футболе творится полный бедлам, по крайней мере - в ФНЛ. Кроме «Балтики», задолжавшей колоссальные суммы своим футболистам, терпит бедствие и саранская «Мордовия». Клуб занимает благополучное 11-е место, но недавно общественность узнала, что игроки не получают зарплату и премиальные с августа.

Отметим, что Калининград и Саранск - города, в которых проходили матчи недавнего чемпионата мира по футболу-2018 и тогда чиновники разных уровней заявляли, что футбол в стране получил мощный импульс, и якобы те же «Балтика» с «Мордовией» будут готовы бороться за возвращение в Премьер-Лигу.

Лидируют в ФНЛ «Тамбов» (47 очков) и томская «Томь» (46). Недавно президент РПЛ Сергей Прядкин предложил в случае выхода этих клубов в элиту из-за несоответствия местных стадионов ряду требований проводить домашние матчи соответственно... в Волгограде и Екатеринбурге. При этом президент успокоил общественность словами: «В этом нет ничего страшного...».

Фото old.arenasporta.com.ua

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#Футбол #Максим Григорьоев #ФНЛ #сборная России

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