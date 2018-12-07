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50 минут назад

Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор

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#Лукашенко #Путин #газ
Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным за публичный спор о цене газа, который он начал на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кадры беседы главы государства с журналистом ВГТРК были опубликованы на YouTube.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед российским президентом Владимиром Путиным за публичный спор о стоимости газа, который Москва поставляет Минску. Кадры с извинениями белорусского лидера опубликованы в ютьюбе, - пишет "Газета.ru".

Данный спор произошел между лидерами государств во время заседания Высшего евразийского экономического совета.

«Выступил в нехорошей форме, так что потом пришлось даже извиняться перед хозяином сегодняшнего форума», — заметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что на заседании развернулась «очень бурная» дискуссия и заверил, что широкой публике лучше не знать ее подробностей.

Лукашенко рассказал, что для расстановки «всех точек над «i» он встретится с Путиным на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко не сошлись в цене на газ для Белоруссии.

По мнению белорусского президента, несогласие в вопросе о цене на газ не дает возможности Евразийскому экономическому союзу быстрее развиваться. Он уточнил, что доля платы за доставку газа из России составляет для Белоруссии 70% цены.

«С учетом этих обстоятельств нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в $130 за 1000 кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области субъектов хозяйствования — $70 — почти в два раза ниже», — сказал Лукашенко.

Как отмечается, президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге обсудить этот вопрос «откровенно и по-честному». Он обратил внимание на то, что в настоящее время Германия платит за газ $250.
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#Лукашенко #Путин #газ

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