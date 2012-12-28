Из строительного магазина украли инструменты на 11 800 рублей

Кражу записала камера видеонаблюдения.

Из строительного магазина на Елецком шоссе в Липецке украли плоскогубцы, клещи, бокорезы и длинногубцы на общую сумму 11 800 рублей.«В краже подозревают 47-летнего жителя Краснинского района. В магазине он выбирал товар, часть из него оплачивал на кассе, а остальные инструменты прятал под одеждой. Похищенное мужчина продал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до двух лет лишения свободы.