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56 минут назад
Из строительного магазина украли инструменты на 11 800 рублей
Кражу записала камера видеонаблюдения.
«В краже подозревают 47-летнего жителя Краснинского района. В магазине он выбирал товар, часть из него оплачивал на кассе, а остальные инструменты прятал под одеждой. Похищенное мужчина продал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до двух лет лишения свободы.
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