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Из строительного магазина украли инструменты на 11 800 рублей
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56 минут назад

Из строительного магазина украли инструменты на 11 800 рублей

Кражу записала камера видеонаблюдения.

Из строительного магазина на Елецком шоссе в Липецке украли плоскогубцы, клещи, бокорезы и длинногубцы на общую сумму 11 800 рублей.

«В краже подозревают 47-летнего жителя Краснинского района. В магазине он выбирал товар, часть из него оплачивал на кассе, а остальные инструменты прятал под одеждой. Похищенное мужчина продал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до двух лет лишения свободы.
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