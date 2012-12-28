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сегодня, 10:16
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Фотография турникмена обошлась фитнес-клубу в 50 000 рублей

Снимок был сделан фотографом из Волгограда.

С липецкого фитнес-клуба взыскали 50 000 рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав на фотографию.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на официальной странице фитнес-клуба «СитиФитнес» во «ВКонтакте» была размещена фотография с изображением спортивного мужчины на турнике. Снимок был сделан фотографом из Волгограда, который передал исключительные права на фото под доверительное управление ООО «Восьмая заповедь».

Правообладатель направил в адрес ООО «Ареал» (фитнес-клуб «СитиФитнес») претензию с требованием прекратить дальнейшее использование фотографии и выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на фотографическое произведение. Эти требования не были выполнены и правообладатель обратился в Арбитражный суд.

В результате с фитнес-клуба взыскали 50 000 рублей.
авторские права
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Можете
11 минут назад
Меня сфоткать за 25.
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Буквоед
23 минуты назад
А фейс не треснул?Просил бы миллион за свой шедевр!
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Валера
сегодня, 10:59
8я заповедь, не кради! однако! ))
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Фронтал
сегодня, 10:56
Так, вот, почему СитиФитнес закрылся
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Надя
сегодня, 10:41
А почему не 10 000 000 миллионов и более???
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