Фотография турникмена обошлась фитнес-клубу в 50 000 рублей

Снимок был сделан фотографом из Волгограда.

С липецкого фитнес-клуба взыскали 50 000 рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав на фотографию.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на официальной странице фитнес-клуба «СитиФитнес» во «ВКонтакте» была размещена фотография с изображением спортивного мужчины на турнике. Снимок был сделан фотографом из Волгограда, который передал исключительные права на фото под доверительное управление ООО «Восьмая заповедь».Правообладатель направил в адрес ООО «Ареал» (фитнес-клуб «СитиФитнес») претензию с требованием прекратить дальнейшее использование фотографии и выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на фотографическое произведение. Эти требования не были выполнены и правообладатель обратился в Арбитражный суд.В результате с фитнес-клуба взыскали 50 000 рублей.