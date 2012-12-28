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185
31 минуту назад
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Двое приятелей ранним утром обчистили на рынке холодильники с продуктами

Добычей мужчин стали сыр, ветчина, сервелат, паштет и масло.

Прокуратура Октябрьского района Липецка направила в суд уголовное дело двух мужчин, которые обвиняются в краже продуктов из палатки универсального рынка на проспекте 60-летия СССР.

По данным следствия, около пяти утра 24 октября прошлого года приятели украли из незапертых холодильных камер прочти три килограмма чесночной ветчины, два килограмма сыра с лисичками, два с половиной килограмма печёночного паштета, два килограмма орехового сервелата, полкилограмма сливочного масла, три килограмма домашнего сервелата, полтора килограмма кубанской колбасы. Всего из холодильников пропало продуктов на 10 145 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчинам предъявлено обвинение по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Клавушка
12 минут назад
Колбаса вкусная, я люблю колбаску
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Семён
15 минут назад
Панкреатит, запор и два года колонии себе обеспечили
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