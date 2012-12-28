Двое приятелей ранним утром обчистили на рынке холодильники с продуктами

Добычей мужчин стали сыр, ветчина, сервелат, паштет и масло.

Прокуратура Октябрьского района Липецка направила в суд уголовное дело двух мужчин, которые обвиняются в краже продуктов из палатки универсального рынка на проспекте 60-летия СССР.По данным следствия, около пяти утра 24 октября прошлого года приятели украли из незапертых холодильных камер прочти три килограмма чесночной ветчины, два килограмма сыра с лисичками, два с половиной килограмма печёночного паштета, два килограмма орехового сервелата, полкилограмма сливочного масла, три килограмма домашнего сервелата, полтора килограмма кубанской колбасы. Всего из холодильников пропало продуктов на 10 145 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчинам предъявлено обвинение по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.