Общество

56 минут назад

Администрация области к «Полету» готова!

11 1087
#Новый год #корпоратив
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Администрация области к «Полету» готова!

Чиновники и депутаты определяются с новогодними корпоративами.

До Нового года еще больше трех недель, а власть имущие уже решили, где будут проводить свои корпоративы.

GOROD48 опросил свои источники среди высокопоставленных чиновников и депутатов и вот что выяснил на условиях анонимности.

Администрация области решила отдохнуть от трудов праведных в «Полете» - гостиничном комплексе у аэропорта. Им предоставят банкетный зал с ценником от 1 500 рублей с человека. В эту сумму войдут салат, три холодные закуски и два-три горячих блюда. Алкоголь, напитки и фрукты гости могут принести свои. Не известно, правда, будет ли участвовать в гуляниях врио губернатора Игорь Артамонов, но уж достопримечательность «Полета» - ростовая кукла панда - там будет непременно.

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фото с сайта гостиницы 

Администрация Липецка, по нашим данным, выбрала для корпоратива ресторан «Royal» в селе Подгорном. Тут банкетное меню начинается от 1 800 рублей и «нет пределов совершенству!» Причем по принципу «все включено» - с алкоголем. Кто попадет на это застолье? Далеко не все чиновники, ведь департаменты мэрии отдыхают отдельно. Например, департамент образования традиционно зависает в «Мегаполисе» (а вот департамент культуры, похоже, вообще останется без увеселительных посиделок: как сказал один из руководителей ведомства, она в этом году работают по принципу: «голова в цветах, задница - в мыле»).

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фото с сайта ресторана

Липецкий горсовет, как обычно, отдохнет в караоке-студии «Belov» на улице Октябрьской. Причем к себе в гости депутаты и работники аппарата горсовета ждут главу Липецка, вице-мэров и руководителей департаментов мэрии. Ценник на гостя - от 2 000 рублей. Можно - стандартное меню, можно заказать блюда под себя.

Все опрошенные GOROD48 попросили указать, что на банкеты для чиновников и депутатов не будет истрачено ни копейки бюджетных средств. Все - за свой счет.

А вот областной Совет, как обычно, ограничится поздравлением спикера Павла Путилина в 207-м кабинете здания на площади Ленина-Соборной и небольшим концертом в зале заседаний. Прямо там, на работе, депутатам и сотрудникам аппарата предложат шампанское, мандарины и конфеты.


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#Новый год #корпоратив
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Комментарии (12)

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гость

20 секунд назад
а причем путин. за мою жизнь начальство всегда намного лучше работяг жило.
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Да

5 минут назад
Кушайте на здоровье, слуги народа
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Гость

5 минут назад
Пир во время чумы , жируют чины на наш счёт....
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Tt

14 минут назад
Иш какие, в караоке петь им захотелось!Ночное то заведение!А потом по притонам и по проституткам или сразу туда * ?Ну и гадюшник выбрали...
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Animal planet.

16 минут назад
Город 48,вы что извращенцы,для чего вы поставили такое фото???? Жесть.
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Ау, чиновник

20 минут назад
Жирные нулевые давно закончились. Не элите народ! Сейчас ничего не скроешь, все на виду.
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Совесть

23 минуты назад
У кого из чиновников лишние деньги налогоплательщиков имеются, заставить обратно в кассу сдавать и помогать нуждающимся. Погулять они решили, слуги народа.
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Ужас

24 минуты назад
А рабы на заводах да же и понятия не имеют что такое корпоратив!
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Бывший

26 минут назад
Хоть и не нравится мне Путилин, но в этом его поддержу. Нужно вообще запретить корпоративы чиновникам, даже за свой счет, чтобы народ не раздражали.
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Конституция

28 минут назад
Источник власти-народ, последний хер без соли доедает , с зарплатой 15 тыр. Слуги народа херячат в кабаках, 2000 тыр в одну харю. Свиньи!
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