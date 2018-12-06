Администрация области к «Полету» готова!

Чиновники и депутаты определяются с новогодними корпоративами.

До Нового года еще больше трех недель, а власть имущие уже решили, где будут проводить свои корпоративы.GOROD48 опросил свои источники среди высокопоставленных чиновников и депутатов и вот что выяснил на условиях анонимности.Администрация области решила отдохнуть от трудов праведных в «Полете» - гостиничном комплексе у аэропорта. Им предоставят банкетный зал с ценником от 1 500 рублей с человека. В эту сумму войдут салат, три холодные закуски и два-три горячих блюда. Алкоголь, напитки и фрукты гости могут принести свои. Не известно, правда, будет ли участвовать в гуляниях врио губернатора Игорь Артамонов, но уж достопримечательность «Полета» - ростовая кукла панда - там будет непременно.Администрация Липецка, по нашим данным, выбрала для корпоратива ресторан «Royal» в селе Подгорном. Тут банкетное меню начинается от 1 800 рублей и «нет пределов совершенству!» Причем по принципу «все включено» - с алкоголем. Кто попадет на это застолье? Далеко не все чиновники, ведь департаменты мэрии отдыхают отдельно. Например, департамент образования традиционно зависает в «Мегаполисе» (а вот департамент культуры, похоже, вообще останется без увеселительных посиделок: как сказал один из руководителей ведомства, она в этом году работают по принципу: «голова в цветах, задница - в мыле»).Липецкий горсовет, как обычно, отдохнет в караоке-студии «Belov» на улице Октябрьской. Причем к себе в гости депутаты и работники аппарата горсовета ждут главу Липецка, вице-мэров и руководителей департаментов мэрии. Ценник на гостя - от 2 000 рублей. Можно - стандартное меню, можно заказать блюда под себя.Все опрошенные GOROD48 попросили указать, что на банкеты для чиновников и депутатов не будет истрачено ни копейки бюджетных средств. Все - за свой счет.А вот областной Совет, как обычно, ограничится поздравлением спикера Павла Путилина в 207-м кабинете здания на площади Ленина-Соборной и небольшим концертом в зале заседаний. Прямо там, на работе, депутатам и сотрудникам аппарата предложат шампанское, мандарины и конфеты.