Очень простые правила предосторожности против мошенников

Их знают все, но все равно зачастую отдают свои деньги с банковских карт и счетов мошенникам.

Как не лишиться денег при покупке, продаже, через интернет, по объявлениям и в самых обычных житейских ситуациях? Об этом говорим сегодня в программе «Точка зрения» с Павлом Сапрыкиным - старшим оперуполномоченным управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области, майором полиции.

