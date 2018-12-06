Общество

сегодня, 13:13

Очень простые правила предосторожности против мошенников

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#мошенничество #Точка зрения
Очень простые правила предосторожности против мошенников

Их знают все, но все равно зачастую отдают свои деньги с банковских карт и счетов мошенникам.

Как не лишиться денег при покупке, продаже, через интернет, по объявлениям и в самых обычных житейских ситуациях? Об этом говорим сегодня в программе «Точка зрения» с Павлом Сапрыкиным - старшим оперуполномоченным управления уголовного розыска  УМВД России по Липецкой области, майором полиции. 
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#мошенничество #Точка зрения

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