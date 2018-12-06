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Липецкое мясо не содержит ГМО

26 518
#Мясо #пробы #Роспотребнадзор
Липецкое мясо не содержит ГМО

И, тем не менее, полтонны продукции с начала года сняли с реализации.

145 партий мясной продукции в этом году были забракованы Роспотребнадзором.

За 9 месяцев текущего года в Липецкой области забраковали 145 партий мяса, сообщили в управлении Роспотребюнадзора по Липецкой области.

Правда, общая сумму конфискованной продукции оказалась невелика - всего 425 кг (средний вес конфискованной партии менее 3 кг). Предприниматели, пытавшиеся накормить липчан некачественным мясом, в общей сложности оштрафованы на 780 тысяч рублей.

По данным ведомства, с начала года в регионе проведено 165 плановых и внеплановых проверок качества мясной продукции, исследовано 290 проб. В исследованном мясе не нашли ГМО, а также не обнаружили превышения нормативов по содержанию загрязнителей химической природы (соли тяжелых металлов, бензапирен, пестициды).

Фото yandex.ru


26 518
#Мясо #пробы #Роспотребнадзор

Комментарии (26)

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Ктулху

1 минуту назад
Собственно есть некоторые проблемы в понимании ГМО, во первых это биология. Во вторых, это технология. К сожалению, и то и другое требуем много денег. А денег у нас нет. Все деньги идут на развитие армии и военно-промышленного комплекса. При отсутствии войны, это бессмысленная трата денег. Увеличение военный расходов, предполагает, что вы можете захватить другие страны и забрать те технологии которые у они разработали. Это и есть прибыль. Что мы можем захватить сейчас? Только технологию изготовления солёного сала с чесноком. ВСЁ! Все остальные технологии защищены. И очень хорошо. Будут ли они захватывать нас? А зачем? у нас есть технологии? Какие? как убирать снег зимой с помощью лопаты? Никто на нас не собирается нападать. И тогда получается, что нам придётся менять свой труд на еду. Что мы и делаем сейчас.
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Я

4 минуты назад
Ктулху, потому что они не программисты и даже не биологи. Им это очень сложно. Проще решить , что если у коровы, которую они съели клетки ГМО , то и их клетки примут форму коровы. Не понятно правда в чем логика, но какая логика у жертв ЕГЕ.
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Какого Едераста

5 минут назад
Эта ферма???
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Алкаш

6 минут назад
Ктулху, С чего ты взял, что «Природа создавая животный не предполагала существование людей»? Это тебе сама Природа сказала? Продукты на основе ГМО могут быть вредны для здоровья человека и их употребление может привести к непредсказуемым последствиям. И не путай программу-скрипт с Природой — это далеко не одно и тоже.
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Викторм

9 минут назад
Ктулху, Вы все правильно говорите ,но только путинской России, как до Китая раком !!!
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Ктулху

12 минут назад
Собственно, что такое ГМО с точки зрения программиста, это некоторый набор кода который приводит к проявлению той или иной, при этом каждую программу приходится писать заново. Но если ты можешь кодить на ассемблере и у тебя есть отладчик, то зачем писать заново программу и исправлять ошибки, если можно просто дебаггером исправить код. Вот это и есть ГМО. Природа создавая животный не предполагала существование людей. И естественный отбор не предполагает создание коров которые дают по 20 литров молока, телёнок захлебнется этим молоком да и жрачки надо много. Поэтому используют селекцию, но это длительный процесс. ГМО быстрее и качественнее. Почему не любят ГМО, потому что не все страны обладают данной технологией, только самые развитые.
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САШОК КАНАНЫХИН

15 минут назад
вова путин накормил страну слава вове солнцеликому великому умному бессмертному бессменному вору
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герр Шницель

16 минут назад
мяса там тоже нет - там кишки шерсть и требуха
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Викторм

24 минуты назад
Так больше жрать нечего будет, если не будет гмо!!!
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Викторм

27 минут назад
САШОК КАНАНЫХИН, И это правильно !!!
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