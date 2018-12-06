Липецкое мясо не содержит ГМО

И, тем не менее, полтонны продукции с начала года сняли с реализации.

145 партий мясной продукции в этом году были забракованы Роспотребнадзором.

За 9 месяцев текущего года в Липецкой области забраковали 145 партий мяса, сообщили в управлении Роспотребюнадзора по Липецкой области.

Правда, общая сумму конфискованной продукции оказалась невелика - всего 425 кг (средний вес конфискованной партии менее 3 кг). Предприниматели, пытавшиеся накормить липчан некачественным мясом, в общей сложности оштрафованы на 780 тысяч рублей.

По данным ведомства, с начала года в регионе проведено 165 плановых и внеплановых проверок качества мясной продукции, исследовано 290 проб. В исследованном мясе не нашли ГМО, а также не обнаружили превышения нормативов по содержанию загрязнителей химической природы (соли тяжелых металлов, бензапирен, пестициды).



Фото yandex.ru

