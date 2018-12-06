Житель области 12-лет жил под чужим именем после убийства матери

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области в рамках расследования убийства 48-летней жительницы Усманского района в 2006 году задержан её сын, все это время находившийся в розыске. Его действия следствием квалифицированы по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в июне 2006 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 48-летней жительницы Усмани. О её уходе из дома заявил сын, который спустя некоторое время выехал за пределы Липецкой области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий тело женщины, присыпанное землей, было обнаружено во дворе её дома с ножевыми ранениями. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Тогда при осмотре места происшествия следователи установили причастность к смерти женщины её сына, в связи с чем его объявили в розыск.



По версии следствия, убийство произошло во время конфликта матери с сыном. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес хозяйке дома не менее трех ударов ножом в грудную клетку. От полученных ранений женщина скончалась.Чтобы скрыть следы преступления он обратился за помощью к соседу, попросив его выкопать яму, где якобы могли находиться ценные вещи. Сосед, сам того не подозревая вырыл могилу для потерпевшей. Фигурант самостоятельно закопал тело матери, навел порядок в доме, замыл следы крови. Желая отвести от себя подозрения и избавиться от лишних вопросов родственников, он сообщил в полицию о пропаже матери. А спустя несколько дней пустился в бега.



Скрываясь по чужим именем, подозреваемому удалось 12 лет оставаться безнаказанным. В ноябре 2018 года он был задержан сотрудниками полиции Тамбовской области за управление автомобилем сожительницы в состоянии алкогольного опьянения. При проверке его документов выяснилось, что он пользуется недействительным паспортом, который давно утерян другим человеком. При проверке отпечатков пальцев установлена его личность. Для проведения следственных действий подозреваемого доставили на родину.



Вину в совершении преступления фигурант не стал отрицать и дал признательные показания, подтвердив их при проверке на месте происшествия. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



За данное преступление УК РФ предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

