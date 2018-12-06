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Житель области 12-лет жил под чужим именем после убийства матери
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области в рамках расследования убийства 48-летней жительницы Усманского района в 2006 году задержан её сын, все это время находившийся в розыске. Его действия следствием квалифицированы по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, убийство произошло во время конфликта матери с сыном. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес хозяйке дома не менее трех ударов ножом в грудную клетку. От полученных ранений женщина скончалась.Чтобы скрыть следы преступления он обратился за помощью к соседу, попросив его выкопать яму, где якобы могли находиться ценные вещи. Сосед, сам того не подозревая вырыл могилу для потерпевшей. Фигурант самостоятельно закопал тело матери, навел порядок в доме, замыл следы крови. Желая отвести от себя подозрения и избавиться от лишних вопросов родственников, он сообщил в полицию о пропаже матери. А спустя несколько дней пустился в бега.
Скрываясь по чужим именем, подозреваемому удалось 12 лет оставаться безнаказанным. В ноябре 2018 года он был задержан сотрудниками полиции Тамбовской области за управление автомобилем сожительницы в состоянии алкогольного опьянения. При проверке его документов выяснилось, что он пользуется недействительным паспортом, который давно утерян другим человеком. При проверке отпечатков пальцев установлена его личность. Для проведения следственных действий подозреваемого доставили на родину.
Вину в совершении преступления фигурант не стал отрицать и дал признательные показания, подтвердив их при проверке на месте происшествия. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
За данное преступление УК РФ предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Чудак
!!!
Ч.