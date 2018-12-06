Общество

сегодня, 09:46

Липецкая область — лидер рейтинга инвестиционной активности

6 370
#рейтинг #инвестиции
Липецкая область — лидер рейтинга инвестиционной активности

Регион сохранил за собой первую строчку.

Липецкая область по результатам ноября 2018 года признана лидером инвестиционной активности среди регионов России. К такому выводу пришли эксперты издания «Инвест-Форсайт» . Аналитики оценивали ситуацию в регионах на основе сообщений о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах.

Липецкая область заняла первое место с результатом в 164 балла. Это говорит о том, что в регионе активно занимаются строительством, подписывают бизнес-соглашения и финансируют проекты. На втором месте рейтинга оказались Екатеринбург и Свердловская область (148 баллов), на третьем — Пермский край (116 баллов).

- Устойчивое первое место в рейтинге Липецкой области во многом объясняется тем, что в регионе эффективно функционирует ОЭЗ, - поясняют авторы работы. - Регион смог выйти на первое место в рейтинге благодаря сообщениям об инвестициях в отраслях «АПК», «Промышленность» и «Строительство и недвижимость».

Среди регионов Центрального Черноземья неплохие успехи у Курской области (11 строчка рейтинга). Тамбовская область попала на 57 место, Белгородская — на 63 позицию, а Воронежская — на 67 строку.
6 370
#рейтинг #инвестиции

Комментарии (6)

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Гость

9 минут назад
Сколько не говори халва слаще не будет
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Липецкстат

37 минут назад
Только почему то инвестиции за 9 месяцев 92,8%. Хуже чем у всех соседей
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Ж

51 минуту назад
Все это так, это верно, но только приходится держаться, потому что денег нет !!! Плешивый Вовочка загнал страну в нищету и брешет постоянно !!!!
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Nestor

сегодня, 10:00
Угу, те, кто в теме, поймут. Особенно по инвестициям в ЖКХ... )
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Nestor

сегодня, 09:59
Угу, те, кто в теме, поймут. Особенно по инвестициям в ЖКХ...
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22

сегодня, 09:51
Да блин да...точно
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