Общество
сегодня, 09:46
Липецкая область — лидер рейтинга инвестиционной активности
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Регион сохранил за собой первую строчку.
Липецкая область по результатам ноября 2018 года признана лидером инвестиционной активности среди регионов России. К такому выводу пришли эксперты издания «Инвест-Форсайт» . Аналитики оценивали ситуацию в регионах на основе сообщений о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах.
Липецкая область заняла первое место с результатом в 164 балла. Это говорит о том, что в регионе активно занимаются строительством, подписывают бизнес-соглашения и финансируют проекты. На втором месте рейтинга оказались Екатеринбург и Свердловская область (148 баллов), на третьем — Пермский край (116 баллов).
- Устойчивое первое место в рейтинге Липецкой области во многом объясняется тем, что в регионе эффективно функционирует ОЭЗ, - поясняют авторы работы. - Регион смог выйти на первое место в рейтинге благодаря сообщениям об инвестициях в отраслях «АПК», «Промышленность» и «Строительство и недвижимость».
Среди регионов Центрального Черноземья неплохие успехи у Курской области (11 строчка рейтинга). Тамбовская область попала на 57 место, Белгородская — на 63 позицию, а Воронежская — на 67 строку.
Липецкая область заняла первое место с результатом в 164 балла. Это говорит о том, что в регионе активно занимаются строительством, подписывают бизнес-соглашения и финансируют проекты. На втором месте рейтинга оказались Екатеринбург и Свердловская область (148 баллов), на третьем — Пермский край (116 баллов).
- Устойчивое первое место в рейтинге Липецкой области во многом объясняется тем, что в регионе эффективно функционирует ОЭЗ, - поясняют авторы работы. - Регион смог выйти на первое место в рейтинге благодаря сообщениям об инвестициях в отраслях «АПК», «Промышленность» и «Строительство и недвижимость».
Среди регионов Центрального Черноземья неплохие успехи у Курской области (11 строчка рейтинга). Тамбовская область попала на 57 место, Белгородская — на 63 позицию, а Воронежская — на 67 строку.
6 370
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