Атмосферный фронт с запада принесет в Липецкую область мокрый снег

6 декабря по территории Липецкой области пройдет атмосферный фронт с запада, который принесет с собой снег, мокрый снег, морось, местами образуется гололед.

7 и 8 декабря начнется постепенное понижение температуры, пройдет снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 декабря - 2-3 градуса мороза, что на 2 градуса выше нормы, 7 декабря будет 4-5 градусов мороза, что в пределах климатической нормы, 8 декабря — 6-8 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 декабря в Липецкой области облачно, ночью небольшие, местами умеренные, а днем умеренные, сокращающиеся до небольших осадки — снег, мокрый снег и морось, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем температура составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке облачно, ночью небольшие, днем умеренные снег, мокрый снег и морось. Температура ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза.

День 6 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +10 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 31 градус мороза.



