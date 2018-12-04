Происшествия
сегодня, 10:38
«Мы проверяем наличие в действиях помощника мирового судьи состава дисциплинарного проступка»
18 1937
Начальник управления административных органов Липецкой области Виталий Шикин прокомментировал публикацию на GOROD48.
Вчера GOROD48 рассказал историю липчанки Натальи Анисимовой, у которой на платной автостоянке разбили лобовое стекло ее «Audi A3». Это происшествие потерпевшая связывает с действиями жены недавно скончавшегося директора двух липецких управляющих компаний - «Престиж» и «Европейская» Виктории Колыхаловой.
- Владимир Колыхалов скоропостижно скончался прямо на рабочем месте. А через десять дней к нам в офис на улицу Балмочных, 11 пришла его жена Виктория Колыхалова в сопровождении четырех крепких мужчин, которые представились как смотрящие с рынка. Они потребовали от двух соучредителей ООО «Престиж», Нелли Куновой и моей мамы Инны Клещиной, «решить вопрос по человечески», что подразумевало сдачу ими контроля над предприятием. Мол, надо платить деньги с фирмы на содержание жены нашего умершего директора, его мамы, его детей. Моя мама и Нелли Кунова отказались передавать контроль над организацией неким третьим лицам. Тому же Павлу, одном из четверых мужчин, которых в офис привела Виктория Колыхалова. И весь этот разговор я записывала на свой телефон, и все это видели, - говорит Наталья Анисимова.
А позже один из работающих по контракту в этих «управляшках» сотрудников позвонил Наталье Анисимовой мм передал ей угрозы. Мол, ей могут поломать руки или ноги, а также сказали, что однажды может сгореть ее машина.
Сегодня ситуацию прокомментировал GOROD48 начальник управления административных органов Липецкой области Виталий Шикин:
- Действительно, Виктория Колыхалова наш сотрудник. Она давно работает помощником одного из мировых судей. Вопросов к ней по службе нет. А ее появление в сопровождении четырех крепких мужчин в офисе управляющих компаний, зафиксированное на видеокамеру, стало основанием для служебной проверки. Мы уже взяли с нее объяснительную, но нам доводы Виктории Колыхаловой не показались убедительными. И нас эта ситуация очень сильно беспокоит. Мы рассмотрим, соответствует ли ее поведение региональному закону «О государственной гражданской службе Липецкой области». Мы проверяем наличие в действиях помощника мирового судьи состава дисциплинарного проступка. Если такой проступок будет выявлен, то к виновной будут приняты дисциплинарные меры.
- Владимир Колыхалов скоропостижно скончался прямо на рабочем месте. А через десять дней к нам в офис на улицу Балмочных, 11 пришла его жена Виктория Колыхалова в сопровождении четырех крепких мужчин, которые представились как смотрящие с рынка. Они потребовали от двух соучредителей ООО «Престиж», Нелли Куновой и моей мамы Инны Клещиной, «решить вопрос по человечески», что подразумевало сдачу ими контроля над предприятием. Мол, надо платить деньги с фирмы на содержание жены нашего умершего директора, его мамы, его детей. Моя мама и Нелли Кунова отказались передавать контроль над организацией неким третьим лицам. Тому же Павлу, одном из четверых мужчин, которых в офис привела Виктория Колыхалова. И весь этот разговор я записывала на свой телефон, и все это видели, - говорит Наталья Анисимова.
А позже один из работающих по контракту в этих «управляшках» сотрудников позвонил Наталье Анисимовой мм передал ей угрозы. Мол, ей могут поломать руки или ноги, а также сказали, что однажды может сгореть ее машина.
Сегодня ситуацию прокомментировал GOROD48 начальник управления административных органов Липецкой области Виталий Шикин:
- Действительно, Виктория Колыхалова наш сотрудник. Она давно работает помощником одного из мировых судей. Вопросов к ней по службе нет. А ее появление в сопровождении четырех крепких мужчин в офисе управляющих компаний, зафиксированное на видеокамеру, стало основанием для служебной проверки. Мы уже взяли с нее объяснительную, но нам доводы Виктории Колыхаловой не показались убедительными. И нас эта ситуация очень сильно беспокоит. Мы рассмотрим, соответствует ли ее поведение региональному закону «О государственной гражданской службе Липецкой области». Мы проверяем наличие в действиях помощника мирового судьи состава дисциплинарного проступка. Если такой проступок будет выявлен, то к виновной будут приняты дисциплинарные меры.
18 1937
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