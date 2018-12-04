Происшествия

сегодня, 10:38

«Мы проверяем наличие в действиях помощника мирового судьи состава дисциплинарного проступка»

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«Мы проверяем наличие в действиях помощника мирового судьи состава дисциплинарного проступка»

Начальник управления административных органов Липецкой области Виталий Шикин прокомментировал публикацию на GOROD48.

Вчера GOROD48 рассказал историю липчанки Натальи Анисимовой, у которой на платной автостоянке разбили лобовое стекло ее «Audi A3». Это происшествие потерпевшая связывает с действиями жены недавно скончавшегося директора двух липецких управляющих компаний - «Престиж» и «Европейская» Виктории Колыхаловой.

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- Владимир Колыхалов скоропостижно скончался прямо на рабочем месте. А через десять дней к нам в офис на улицу Балмочных, 11 пришла его жена Виктория Колыхалова в сопровождении четырех крепких мужчин, которые представились как смотрящие с рынка. Они потребовали от двух соучредителей ООО «Престиж», Нелли Куновой и моей мамы Инны Клещиной, «решить вопрос по человечески», что подразумевало сдачу ими контроля над предприятием. Мол, надо платить деньги с фирмы на содержание жены нашего умершего директора, его мамы, его детей. Моя мама и Нелли Кунова отказались передавать контроль над организацией неким третьим лицам. Тому же Павлу, одном из четверых мужчин, которых в офис привела Виктория Колыхалова. И весь этот разговор я записывала на свой телефон, и все это видели, - говорит Наталья Анисимова.

А позже один из работающих по контракту в этих «управляшках» сотрудников позвонил Наталье Анисимовой мм передал ей угрозы. Мол, ей могут поломать руки или ноги, а также сказали, что однажды может сгореть ее машина.

Сегодня ситуацию прокомментировал GOROD48 начальник управления административных органов Липецкой области Виталий Шикин:

- Действительно, Виктория Колыхалова наш сотрудник. Она давно работает помощником одного из мировых судей. Вопросов к ней по службе нет. А ее появление в сопровождении четырех крепких мужчин в офисе управляющих компаний, зафиксированное на видеокамеру, стало основанием для служебной проверки. Мы уже взяли с нее объяснительную, но нам доводы Виктории Колыхаловой не показались убедительными. И нас эта ситуация очень сильно беспокоит. Мы рассмотрим, соответствует ли ее поведение региональному закону «О государственной гражданской службе Липецкой области». Мы проверяем наличие в действиях помощника мирового судьи состава дисциплинарного проступка. Если такой проступок будет выявлен, то к виновной будут приняты дисциплинарные меры.
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Комментарии (18)

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Мнение

4 минуты назад
Какое оказывается доходное место эти управляшки. Вот кого надо проверять по вопросу расходования денежных средств жильцов. И с какого жильцы должны содержать семью умершего? Обнаглели от безнаказанности окончательно.
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Свинарь

18 минут назад
Да уж , приплыли ...
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Гопота

22 минуты назад
Пришла на рамс)))
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Бригада

25 минут назад
Надо было Сашу Белого из фильма Бригада звать ?!
ответить

Не беспокойтесь

27 минут назад
Лена, если даже отпустили. И деньги разошлись никуда))) Бог все видит и за сирот оторвёт коки. И не только лошку Сотникову. Но и его папе Божко.
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048

28 минут назад
Зря Вы так на Виталия Дмитриевича нападает, здравый и мудрый управленец, дай Бог ему здоровья, да и Вика Колыхалова хороший человек, судя по видео ничего противозаконного не сделала, ну и пришла она на работу к своему спокойному супругу помощи материальной просить, что в этом такого, она же не вымогал, не угрожали, физическое насилие не применяла, то что пришла не одна разве что то меняет, каждый из Вас может в магазин с товарищем пойти и что криминал??? Люди хватит злиться на остальных, только потому что как Вам самим кажется, у них жизнь лучше и легче, у каждого своя ноша, решайте свои беды и не злорадствуйте чужим. Вике и ее друзьям терпения, всем добра!!!
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Кокс

31 минуту назад
Фокс, какая это братва, посмотри на фоне слева и справа, головки наклонили додики с пупочками, щеки надули губки спрямили перед камерой. Балваны, гопота сорокалетняя.
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Липчанин

36 минут назад
Город сказка,город мечта, горят ночами автомобили, избивают безнаказанно пенсионеров,судьи с бандитами пилят бизнес, банды малолеток избивают людей, одним словом Россия!!!! Из которой хочется свалить, так все надоело , живя на зарплату в17 тыщ.которую платят постоянно с задержками.
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Фокс

37 минут назад
Я не понял братва за пом . судьи врубается?
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Лена

49 минут назад
А поднимите, пожалуйста, тему Сотникова А.А, который будучи директором ОБУ "ЭКЖИЛФОНД" расходовал средства, выделенные на квартиры для детей-сирот... Полгода прошло, он из СИЗО недавно вышел. Живет себе преспокойненько. Получается, виновных и ответственных нет? Деньги сами разошлись? Может его ещё и в должность вернут?
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