Здоровье

38 минут назад

Разница в ценах на лекарства в Липецке доходит до... 10 раз

3 231
#Цены #лекарства
Разница в ценах на лекарства в Липецке доходит до... 10 раз

Валидол продают от 5 до 49 рублей.

Мониторинг цен на лекарства, проведенный сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, установил, что разница в стоимости одних и тех же препаратов доходит до 10 раз.

Самый красноречивый пример - ситуация с обычным лекарственным препаратом валидолом. В одних местах он стоит 5 рублей, в других - все 49. Обычно разница в ценах составляет 1,5-2 раза. Например, витамины компливит обойдутся в сумму от 129 до 262 рублей; препарат гексавит - от 35 до 69 рублей: эргоферон - от 298 до 413 рублей.

Вывод напрашивается сам собой: перед покупкой лекарств лучше изучить ценовую ситуацию в двух-трех аптеках и тогда можно сэкономить.

Фото budumamoi.com


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#Цены #лекарства

Комментарии (3)

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пенс

5 минут назад
Барыг как в китае к стенке пенсии не хватает
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Гость

23 минуты назад
И причём здесь продавец аптеки? Она что назначает цену по которой продают эти таблетки? У каждой сети есть хозяин, во к нему и вопросы. А хозяина в основном из других областей.
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Фармоцевт

28 минут назад
Вы проверяйте не оптики а именно поставщиков кто поставляет эти лекарства в оптики. В частью эти все поставщики москвичи. И в Липецке своих оперных точек почти нет в основном это Ростов, Москва, Краснодар. И отсюда такие цены.
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