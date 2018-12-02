Разница в ценах на лекарства в Липецке доходит до... 10 раз

Валидол продают от 5 до 49 рублей.

Мониторинг цен на лекарства, проведенный сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, установил, что разница в стоимости одних и тех же препаратов доходит до 10 раз.

Самый красноречивый пример - ситуация с обычным лекарственным препаратом валидолом. В одних местах он стоит 5 рублей, в других - все 49. Обычно разница в ценах составляет 1,5-2 раза. Например, витамины компливит обойдутся в сумму от 129 до 262 рублей; препарат гексавит - от 35 до 69 рублей: эргоферон - от 298 до 413 рублей.

Вывод напрашивается сам собой: перед покупкой лекарств лучше изучить ценовую ситуацию в двух-трех аптеках и тогда можно сэкономить.



Фото budumamoi.com

