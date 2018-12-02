Общество

сегодня, 08:51

«Во, чухмань!»

20 2080
#антисанитария #нарушения
3
«Во, чухмань!»

В редакцию прислали видео кухни, на которой, в жутких антисанитарных условиях, пекут пирожки

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«Люди, посмотрите как пекутся пирожки в пекарне по улице Студенческая дом 12, на ЛТЗ, которые мы едим. Может, какие инстанции примут меры? Напротив находится наркологический диспансер», пишет автор видео.

На кадрах – очень старое помещение, старые печи, по кухонным столам, скалкам для раскатки теста бегают тараканы.

Голос автора за кадрам дает такую характеристику происходящему: «Во, чухмань!»

20 2080
#антисанитария #нарушения
3

Комментарии (20)

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Дядя Федя

2 минуты назад
И не только там, в почти каждой пекарне такая херня.. Полная антисанитария везде.. И кто проверяет, ни кто??? Потому, что проверять нельзя, нужно предупредить, оповестить о проверке, только потом туда идти... Гуманно государство гребанные.. Ни порядка, ни чистоты нет и не будет.. Бардак полный в Липецкой области.. И работы вообще Нет.???
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костяшка

22 минуты назад
Фуу таракашки конечно жирные бегают,но ни разу непопадались...
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Знающий

23 минуты назад
У Артака, хозяина ресторана генацвли, ещё хуже. Артак готовся к войне утырок.
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Мишаня

28 минут назад
Ничего нового у барыг это норма
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Олег

29 минут назад
Адрес есть?
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Александр

30 минут назад
Жрите свиньи,дети кишлаков,аулов хоотят на мерседес накопить!!!
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Ангелина

32 минуты назад
ы, там и названия как такового нет, относятся к магазину Студенческий
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костяшка

34 минуты назад
незнаю.мне нравится.я постоянно там беру пирожки.пока ни таракашек ни волос(как в пицце попались в другом кафэ)нету.вкусно и сытно
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123

44 минуты назад
В Европе на Советской на этаже где кафешки , тараканов немеренно!!!
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Куй железо пока за это не сажают

51 минуту назад
Прибыль от такой деятельности 500%.
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