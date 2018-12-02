В редакцию прислали видео кухни, на которой, в жутких антисанитарных условиях, пекут пирожки

«Люди, посмотрите как пекутся пирожки в пекарне по улице Студенческая дом 12, на ЛТЗ, которые мы едим. Может, какие инстанции примут меры? Напротив находится наркологический диспансер», пишет автор видео.

На кадрах – очень старое помещение, старые печи, по кухонным столам, скалкам для раскатки теста бегают тараканы.

Голос автора за кадрам дает такую характеристику происходящему: «Во, чухмань!»