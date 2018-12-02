сегодня, 08:51
«Во, чухмань!»
В редакцию прислали видео кухни, на которой, в жутких антисанитарных условиях, пекут пирожки
«Люди, посмотрите как пекутся пирожки в пекарне по улице Студенческая дом 12, на ЛТЗ, которые мы едим. Может, какие инстанции примут меры? Напротив находится наркологический диспансер», пишет автор видео.
На кадрах – очень старое помещение, старые печи, по кухонным столам, скалкам для раскатки теста бегают тараканы.
Голос автора за кадрам дает такую характеристику происходящему: «Во, чухмань!»
Дядя Федя
костяшка
Знающий
Мишаня
Олег
Александр
Ангелина
костяшка
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Куй железо пока за это не сажают