«Петровские забавы» соберут липчан на площади у Дворца спорта «Звездный»

31 декабря на площади возле Дворца спорта «Звездный» пройдет фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки». 22 декабря в 12.00 состоится репетиция праздника.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, одна из изюминок фестиваля – возможность встретить Новый год не один раз, а одиннадцать, вместе с Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Владивостоком, Читой, Иркутском, Красноярском, Новосибирском, Уфой, Астраханью, Калининградом и Липецком. И на этом сюрпризы не закончатся. На фестивале выберут лучших Деда Мороза, Снегурочку и снеговика. Впервые зрители увидят баттлы между зимними волшебниками Липецка и других городов. Липчане смогут принять участие в творческом конкурсе «2019 ёлок» и грандиозном параде сказочных героев – для этого им будет необходимо выбрать костюм любого новогоднего персонажа (подавать заявку не требуется, время и место сбора объявят заблаговременно в группе «ВКонтакте» «Отдел туризма города Липецка»).



Если погода будет по-настоящему зимней, на фестивале запланировано проведение «Петровских баталий» - в программе реконструкция народных игр и сооружение снежной крепости, а также костюмированное катание на коньках.



В рамках широкомасштабной акции на площади презентуют мероприятия и активности, которые пройдут на новогодних каникулах, – собравшиеся смогут заранее спланировать досуг на все длинные зимние выходные.



Кульминацией праздника станет фейерверк и, конечно, зажжение главной городской ёлки. Завершится фестиваль первой новогодней дискотекой от приглашенного ди-джея и выступлением кавер-группы.



В канун Нового года и во время каникул площадь возле ДС «Звездный» станет центром притяжения для жителей и гостей города. Новогодняя ярмарка и зимние аттракционы продолжат работу. Кроме того, ежедневно с 17.00 до 19.00 у главной ёлки города будет дежурить новогодний патруль – гуляющих ждут поздравления, конкурсы и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.



Фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» впервые провели в прошлом году. Его посетило более 5 тысяч человек. Организаторы мероприятия – департамент культуры и туризма администрации Липецка, областная общественная организация Российский союз молодежи и городской общественный фонд социального развития.

