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50 минут назад
Сбербанк сообщил о серии мощных хакерских атак
Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.
Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности. DDoS-атаки производились с помощь спуфинга (подмена, маскировка одной программы под другую) не менее чем со 100 серверов из шести стран.
Об этом ТАСС сообщил зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"То, что происходит последние несколько дней, вызвало у нас определенное беспокойство. Вчера и позавчера ресурсы Сбербанка были атакованы не менее шести раз. Общая длительность этих DDoS-атак была не менее 1,5 часов. Одна из атак длилась около 27 минут. Это беспрецедентная по длительности атака, которая осуществлялась с помощью новых технологий - с применением технологии спуфинга и сокрытия адресов отправителя. По нашим оценкам, она осуществлялась весьма профессионально, в рамках этой атаки атакующий активно исследовал уровень нашей защиты. На ресурсы банка эти атаки не повлияли", - сказал он.
Кузнецов отметил, что атаки могли осуществляться из-за рубежа. "С большой вероятностью они были осуществлены из-за рубежа. И из тех материалов, которые у нас есть, видно, что атаки были с более чем 100 серверов, размещенных в шести странах мира", - сказал он. Кузнецов добавил, что Сбербанк уже передал необходимые материалы по инцидентам в госорганы.
"Защита и технологии Сбербанка позволяет успешно отражать подобного рода атаки. Если бы такие атаки были осуществлены на серверы другой компании, последствия могли бы быть значительными", - указал зампредправления банка.
Кузнецов также рассказал, что всего в этом году на системы Сбербанка было совершено около 70 хакерских атак, тогда как годом ранее их число не превысило 50.
Об этом ТАСС сообщил зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"То, что происходит последние несколько дней, вызвало у нас определенное беспокойство. Вчера и позавчера ресурсы Сбербанка были атакованы не менее шести раз. Общая длительность этих DDoS-атак была не менее 1,5 часов. Одна из атак длилась около 27 минут. Это беспрецедентная по длительности атака, которая осуществлялась с помощью новых технологий - с применением технологии спуфинга и сокрытия адресов отправителя. По нашим оценкам, она осуществлялась весьма профессионально, в рамках этой атаки атакующий активно исследовал уровень нашей защиты. На ресурсы банка эти атаки не повлияли", - сказал он.
Кузнецов отметил, что атаки могли осуществляться из-за рубежа. "С большой вероятностью они были осуществлены из-за рубежа. И из тех материалов, которые у нас есть, видно, что атаки были с более чем 100 серверов, размещенных в шести странах мира", - сказал он. Кузнецов добавил, что Сбербанк уже передал необходимые материалы по инцидентам в госорганы.
"Защита и технологии Сбербанка позволяет успешно отражать подобного рода атаки. Если бы такие атаки были осуществлены на серверы другой компании, последствия могли бы быть значительными", - указал зампредправления банка.
Кузнецов также рассказал, что всего в этом году на системы Сбербанка было совершено около 70 хакерских атак, тогда как годом ранее их число не превысило 50.