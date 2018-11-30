На проспекте Победы сбили женщину и ее 5-летнюю дочь

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек.Ка

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 29 ноября в Липецке на проспекте Победы 52-летний водитель «Дэу-Нексии» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 36-летнюю женщину и ее 5-летнюю дочь. Меть и ребенок получили травмы и после оказания помощи были отпущены.

В Липецке на улице Союзной 31-летний водитель «Дэу-Нексии» вне пешеходного перехода сбил 58-летнюю пенсионерку. Женщину с травмами госпитализировали.

В Ельце около трех часов дня на улице Мира 35-летняя женщина за рулем «Рено-Дастер» на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на 15-летнюю девочку. Школьница получила травмы и была госпитализирована.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 400 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности – 71.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 39 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.