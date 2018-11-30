Происшествия

47 минут назад

На проспекте Победы сбили женщину и ее 5-летнюю дочь

8 1702
#авария #ДТП
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На проспекте Победы сбили женщину и ее 5-летнюю дочь

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек.Ка

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 29 ноября в Липецке на проспекте Победы 52-летний водитель «Дэу-Нексии» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 36-летнюю женщину и ее 5-летнюю дочь. Меть и ребенок получили травмы и после оказания помощи были отпущены.

В Липецке на улице Союзной 31-летний водитель «Дэу-Нексии» вне пешеходного перехода сбил 58-летнюю пенсионерку. Женщину с травмами госпитализировали.

В Ельце около трех часов дня на улице Мира 35-летняя женщина за рулем «Рено-Дастер» на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на 15-летнюю девочку. Школьница получила травмы и была госпитализирована.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 400 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности – 71.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 39 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

8 1702
#авария #ДТП
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Комментарии (8)

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ГОРОД--48

13 минут назад
ЧТО ЗА МЕТЬ ПОЗОР
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Это Самый опасный пешеходный переход

23 минуты назад
Сколько там происходит аварий уже сбились со счета. А для пешеходов этот переход это как игра Повезёт не Повезёт. Там постоянный непрерывный поток автомобилей и как там выбрать момент чтобы перейти и чтоб тебя не снесли нужно постараться. А самая основная авария там это удары в задний бампер. Так как один автомобиль начинает пропускать пешеходов а из за непрерывного потока не все сразу успевают понять это и с реагировать. Но вот СКА светофор там поставить наших чиновников ЖАБА душит лет 20 уже. Лучше каждый день аварии оформлять, всё равно не их проблемы.
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гостья

27 минут назад
я пешеход, по идее должна защищать пешеходов, но не хочу, насмотревшись, как многие переходят дорогу...два дня назад перехожу на Пушкина со стороны Европы, остановилась, жду, когда проедут или остановятся машины и тут сзади не снижая скорости походки на проезжую часть топают мужчина и женщина, одна машина резко затормозила, следом вторая еле успела проскочить...и вот кто виноват здесь? а там на переходе каждый второй так ходит ,а подросткам вообще по фик....так что бывают водители идиоты, но эти идиоты могут и сами доездится, но в первую очередь наша жизнь в наших руках...лучше уж подождать тридцать секунд
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Енот

33 минуты назад
Водятла необходимо наказать
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ардаш

34 минуты назад
Нексий популярный машин
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так вот

36 минут назад
111, еще бы пешеходы нажимали на эту кнопку, а то для них все сделали, а они прутся на красный...
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ДЯДЯ ФЕДЯ

37 минут назад
Когда это все закончится Липчане,когда водятлы и водятлихи перестанут давить граждан нашей области???что происходит вообще,кто нибудь может объяснить????
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111

38 минут назад
конечно сбили в липецке дикие водители пока не будут повсеместно светофоры с кнопкой а не просто переходы сбивать людей так и будут!
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