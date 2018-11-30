Происшествия

сегодня, 06:15

Крупный пожар вспыхнул в Липецкой области

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#пожар
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Крупный пожар вспыхнул в Липецкой области

Сегодня в 02:15 на улице Шахрая в Лебедяни загорелся склад готовой продукции завода строительных машин. О возгорании сообщил охранник склада. Площадь пожара составила 1000 кв.м.

По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, первое пожарное подразделение прибыло к складу в 02.22. Оказалось, что здание горит открытым пламенем на площади 1000 м2. В 03.35 объявлен повышенный ранг пожара по второму  номеру. К месту пожара выехали несколько подразделений МЧС в составе 44 человек с 16 единицами техники. Операцию по тушению пожара возглавил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Липецкой области Андрей Махортых. Создан штаб тушения пожара с включением дежурных служб Лебедяни.


К 05.30 пожар удалось локализовать на площади 1000 кв.м. При этом, сгорела кровля здания на площади 1000 м2. В 06:34 пожарные ликвидировали открытое горение. Угроза распространения пламени на соседние здания и сооружения отсутствует. 

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.




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2 2485
#пожар
1

Комментарии (2)

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1

45 минут назад
В Наде все в опе
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Сокол

сегодня, 06:53
Как все грамотно написано, я в *
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