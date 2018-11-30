сегодня, 06:15
Крупный пожар вспыхнул в Липецкой области
Сегодня в 02:15 на улице Шахрая в Лебедяни загорелся склад готовой продукции завода строительных машин. О возгорании сообщил охранник склада. Площадь пожара составила 1000 кв.м.
К 05.30 пожар удалось локализовать на площади 1000 кв.м. При этом, сгорела кровля здания на площади 1000 м2. В 06:34 пожарные ликвидировали открытое горение. Угроза распространения пламени на соседние здания и сооружения отсутствует.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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Сокол