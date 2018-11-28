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Расписание автобусов №№34, 17, 300, 317 изменится в ближайшее время

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#транспорт
Расписание автобусов №№34, 17, 300, 317 изменится в ближайшее время

Расписание изменят 29 ноября.

Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что с 29 ноября изменится расписание муниципального маршрута № 34 «пл. Мира – пос. Дачный», в результате чего будут сокращены интервалы движения автобусов в вечернее время по будням. В утренние часы будет организовано движение  дополнительных рейсов по временной схеме «… – ул. Зои Космодемьянской – ул. Алмазная – ул. Ферросплавная – пер. Бестужева – пр. Мира – пл. Мира – ТЦ «Квартал».

Для улучшения качества работы городского пассажирского транспорта движение на муниципальных маршрутах  №№17, 300, 317 будет организовано по новым расписаниям:

- с 29 ноября - № 17 «НЛМК - ж/д вокзал - микрорайон «Елецкий», № 317 «Микрорайон «Университетский» - пл. Металлургов»;

- с 1 декабря - № 300 «Микрорайон «Университетский» - Стадион «Сокол».

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.
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#транспорт

Комментарии (4)

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40 минут назад
На дачный последний №34 будет отходить в 23:45 зато на Сырский №35 последний уже в 23:07 уезжает * пока Зима я вот работаю на Фрунзе до 23:00 пока оденусь пока доеду до Проспекта Победы уже где-то 23:20 сейчас хоть №28 сделали до Сырского до ночи но придет теплое время года его опять сократят до Европейского и опять недобрать до дома будет экономят транспорт только на Сырском даже та же №3-ка на 10-тую шахту ходить даже чаще чем №24-тый с Сырского на 19-тый !
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мимо ходом

46 минут назад
Поздравляю дачный теперь последний 34-тый от пл мира будет отходить аж в 23:45. Наверно кто-то из департамента транспорта переехал на дачный.
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егор

48 минут назад
не чего себе №34 как часто будет ходить там что №343 закрывают ?
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горожанка

58 минут назад
Расписание автобусов на остановках надо менять -написаны автобусы, которые не проходят по этим остановкам. Например , номер 348 на остановке ЗВЕЗДНЫЙ
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