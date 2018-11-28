Общество
сегодня, 10:45
Расписание автобусов №№34, 17, 300, 317 изменится в ближайшее время
4 1564
Расписание изменят 29 ноября.
Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что с 29 ноября изменится расписание муниципального маршрута № 34 «пл. Мира – пос. Дачный», в результате чего будут сокращены интервалы движения автобусов в вечернее время по будням. В утренние часы будет организовано движение дополнительных рейсов по временной схеме «… – ул. Зои Космодемьянской – ул. Алмазная – ул. Ферросплавная – пер. Бестужева – пр. Мира – пл. Мира – ТЦ «Квартал».
Для улучшения качества работы городского пассажирского транспорта движение на муниципальных маршрутах №№17, 300, 317 будет организовано по новым расписаниям:
- с 29 ноября - № 17 «НЛМК - ж/д вокзал - микрорайон «Елецкий», № 317 «Микрорайон «Университетский» - пл. Металлургов»;
- с 1 декабря - № 300 «Микрорайон «Университетский» - Стадион «Сокол».
Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.
Для улучшения качества работы городского пассажирского транспорта движение на муниципальных маршрутах №№17, 300, 317 будет организовано по новым расписаниям:
- с 29 ноября - № 17 «НЛМК - ж/д вокзал - микрорайон «Елецкий», № 317 «Микрорайон «Университетский» - пл. Металлургов»;
- с 1 декабря - № 300 «Микрорайон «Университетский» - Стадион «Сокол».
Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.
4 1564
123
мимо ходом
егор
горожанка