Происшествия

сегодня, 08:53

Избивавший стариков-соседей липчанин стал фигурантом уголовного дела

19 2055
#избиение #конфликт
2
Избивавший стариков-соседей липчанин стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст.119 УК РФ ("Угроза убийством") в отношении 34-летнего жителя Липецка, которого соседи-пенсионеры обвинили в неоднократных побоях и угрозах. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Напомним, что речь идет о жильцах дома №1 по улице Октябрьской. 75-летняя Мария Озерняк и ее 79-летний муж Юрий, по их словам, 21 ноября  были избиты соседом по тамбуру. 34-летний мужчина напал на стариков из-за разбирательства по поводу установленной им в тамбуре перегородки и железной двери. После встречи с соседом стариков госпитализировали с побоями в больницу.

Агрессию мужчины вызвало появление проверяющих, которые хотели установить обстоятельства установки перегородки. Пенсионеры пытались впустить их в тамбур и тут на них напал сосед.

По словам супругов, сосед Виктор терроризирует их на протяжении 14 лет.

А вот, что рассказала GOROD48 Наталья Кузнецова, старшая по дому №1 по улице Октябрьской:

- Виктор - неадекватный человек. Он мне прямо в лицо сказал, что ушатает их, этих бабушку и этого дедушку. Они теперь без меня ни выйти не могут из дома, ни вернуться. Звонят, чтобы я их сопроводила из квартиры в лифт и назад. А Виктор заявляет, что ему ничего терять, что он был в Чечне...  


19 2055
#избиение #конфликт
2

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

заткни Мотя

8 минут назад
Мотя, ты уже раз чуть не нагнул дочь одного человека..забыл?
ответить

гость

8 минут назад
вые бать поскуду и под шконку
ответить

Мотя

16 минут назад
123, ты петушок дырявый? Чо кидаешься на мои комменты? Может, тебя нагнуть и зачистить?
ответить

Отпетушитель

19 минут назад
Вердикт:петушить,петушить и еще раз петушить героя
ответить

ттт

26 минут назад
а может он и в Чечне так же со стариками в основном воевал?!
ответить

Вася

32 минуты назад
А где раньше мусора были или водку пили?
ответить

А б..

46 минут назад
В камеру его с чиченами ,пусть там покарячеться герой куев
ответить

Чечня

46 минут назад
Какой невоспитанный лжевоин нашел с кем потягаться со стариками срам и стыд алкашня
ответить

Марина

50 минут назад
Какой герой! Стариков избивать! Доводить уголовное дело до конца, это будет начало его бурной преступной деятельности.
ответить

Алексей

53 минуты назад
Он говорит, что ему нечего терять... Враньё, терять всегда есть что. Что он Чечней козыряет, он один что ли там был? Если и был он там, то, был в 2002-м... там уже тихо было. Я тым раньше был, в 98-2001г и ничего, на стариков не кидаюсь.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

40-летнего любителя конька задержали с помощью камер наблюдения
#кража
3
40-летнего любителя конька задержали с помощью камер наблюдения

32 минуты назад

Происшествия
Легковушка столкнулась с «КамАЗом» - пострадал один человек
#авария #ДТП
2
Легковушка столкнулась с «КамАЗом» - пострадал один человек

сегодня, 08:53

Происшествия
44-летнюю липчанку задержали за кражу из ячейки хранения в супермаркете
#кража
7
44-летнюю липчанку задержали за кражу из ячейки хранения в супермаркете

сегодня, 08:47

Происшествия
В Липецке в квартире загорелся холодильник
#пожар #МЧС
5
В Липецке в квартире загорелся холодильник

вчера, 16:24

Происшествия
Спящая женщина лишилась обручального кольца
#кража
25
Спящая женщина лишилась обручального кольца

вчера, 15:02

Происшествия
«Тойота» врезалась в дерево - пострадали женщина водитель и ее пассажир
#авария #ДТП
21
«Тойота» врезалась в дерево - пострадали женщина водитель и ее пассажир

вчера, 10:35

Происшествия