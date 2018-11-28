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Избивавший стариков-соседей липчанин стал фигурантом уголовного дела
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст.119 УК РФ ("Угроза убийством") в отношении 34-летнего жителя Липецка, которого соседи-пенсионеры обвинили в неоднократных побоях и угрозах. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Агрессию мужчины вызвало появление проверяющих, которые хотели установить обстоятельства установки перегородки. Пенсионеры пытались впустить их в тамбур и тут на них напал сосед.
По словам супругов, сосед Виктор терроризирует их на протяжении 14 лет.
А вот, что рассказала GOROD48 Наталья Кузнецова, старшая по дому №1 по улице Октябрьской:
- Виктор - неадекватный человек. Он мне прямо в лицо сказал, что ушатает их, этих бабушку и этого дедушку. Они теперь без меня ни выйти не могут из дома, ни вернуться. Звонят, чтобы я их сопроводила из квартиры в лифт и назад. А Виктор заявляет, что ему ничего терять, что он был в Чечне...
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