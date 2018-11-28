Общество

23 минуты назад

Мэр Липецка улучшил свои позиции в национальном рейтинге мэров

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#рейтинг
Мэр Липецка улучшил свои позиции в национальном рейтинге мэров

Сергей Иванов поднялся на две позиции вверх

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за октябрь-ноябрь 2018 года.

Настоящее исследование проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

Его объектами являются мэры 88 городов России.

Липецкий мэр Сергей Иванов попал в первую группу мэров, расположившись на 21 месте. В прошлом рейтинге он занимал 23 строчку.

1 место занял мэр Казани Ильсур Метшин, 2-е мэр Москвы Сергей Собянин, 3-е - мэр Тюмени Руслан Кухарук.

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#рейтинг

Комментарии (5)

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сыч

7 минут назад
работать надо ,а не рисоваться.
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Все ни как мне макарошки на уши не липнут.

10 минут назад
Шлакоблок, вот кто. http://russia-rating.ru/info/14504.html Все свои же зажравшиеся, своих же и оценили.
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Липчанин

13 минут назад
Единая Россия Сила ,Враг не пройдёт.
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Шлакоблок

14 минут назад
Кто эт определил то, что этот аладух улучшил позиции??? Наверно тот кто его '' выбирал ''
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Все ни как мне макарошки на уши не липнут.

18 минут назад
И ведь эти липовые центры ведь деньги получают за выдуманные исследования.
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