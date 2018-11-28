Мэр Липецка улучшил свои позиции в национальном рейтинге мэров

Сергей Иванов поднялся на две позиции вверх

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за октябрь-ноябрь 2018 года.

Настоящее исследование проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

Его объектами являются мэры 88 городов России.

Липецкий мэр Сергей Иванов попал в первую группу мэров, расположившись на 21 месте. В прошлом рейтинге он занимал 23 строчку.

1 место занял мэр Казани Ильсур Метшин, 2-е мэр Москвы Сергей Собянин, 3-е - мэр Тюмени Руслан Кухарук.