Происшествия

36 минут назад

Спящая женщина лишилась обручального кольца

4 981
#кража
Спящая женщина лишилась обручального кольца

Преступник обокрал подругу.

Данковский городской суд вынес приговор по обвинению безработного мужчины в краже. Ранее он был судим за нелегальный оборот наркотиков, побои и воровство.
Как установил суд, новую кражу мужчина совершил в период с 4 по 6 февраля. Злоумышленник обокрал свою знакомую, в доме которой выпивал. Мужчина снял с пальца спящей женщины золотое обручальное кольцо, а из ее сумочки украл телефон «Lenovo». Вор забрал эти ценности и скрылся с вещами. Общая сумма ущерба составила более 19 000 рублей.
Мужчина признался в воровстве. Наказание отяготил рецидив преступлений, а вот явка с повинной и частичное возмещение ущерба стали смягчающими обстоятельствами.
Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима и выплате ущерба обворованной им женщине. Преступника взяли под стражу в зале суда.
4 981
#кража

Комментарии (4)

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сема

9 минут назад
крепко спит однако
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48

18 минут назад
хорошая жена
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Лунатик

19 минут назад
Как люди крепко спят.
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нонка ковырялка

20 минут назад
Плохо что не * между булок
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