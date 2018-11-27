Спящая женщина лишилась обручального кольца

Преступник обокрал подругу.

Данковский городской суд вынес приговор по обвинению безработного мужчины в краже. Ранее он был судим за нелегальный оборот наркотиков, побои и воровство.

Как установил суд, новую кражу мужчина совершил в период с 4 по 6 февраля. Злоумышленник обокрал свою знакомую, в доме которой выпивал. Мужчина снял с пальца спящей женщины золотое обручальное кольцо, а из ее сумочки украл телефон «Lenovo». Вор забрал эти ценности и скрылся с вещами. Общая сумма ущерба составила более 19 000 рублей.

Мужчина признался в воровстве. Наказание отяготил рецидив преступлений, а вот явка с повинной и частичное возмещение ущерба стали смягчающими обстоятельствами.



Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима и выплате ущерба обворованной им женщине. Преступника взяли под стражу в зале суда.