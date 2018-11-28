«Дороги Победы» на липецкой земле

Липецкая область успешно приняла участие во Всероссийской военно-патриотической программе «Дороги Победы. Путешествия для школьников».

Более 4 000 юных липчан проехали «Дорогами Победы» по липецкой земле за лето и осень 2018 года.

90 экскурсий по трем региональным маршрутам в рамках федерального финансирования охватили детей, отдыхавших в детских оздоровительных лагерях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей льготной категории, из опекунских семей, а также учащихся общеобразовательных учреждений.

В проекте «Дороги Победы. Путешествия для школьников» приняли участие мальчишки и девчонки, проводившие каникулы в загородных детских оздоровительных лагерях «Березка», «Елочка», «Лукоморье», «Чайка», «Олимп», «Клен», «Звездный», «Солнечный», «Орленок», «Спартак», «Белая березка», областном детском санатории «Мечта», а также обучающиеся Кадетской школы Липецкой области и средней общеобразовательной школы № 2 города Задонска.



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Сотрудники музеев познакомили ребят, с уникальными историческими фактами о выбранных региональных маршрутах.

В Липецке ребята посетили экспозиции областного краеведческого музея, Путевой Дворец Петра I (Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства), пополнили копилку знаний о роли Петра Великого в истории города.

Во время обзорной экскурсии познакомились с историей Ельца, основанного в XII веке и не раз становившемся центром ключевых сражений, подтверждая звание города-воина, города защитника, посетили Елецкий городской краеведческий музей и его подразделения.

А в селе Трубетчино Добровского района прикоснулись к истории частично сохранившегося усадебного комплекса жилых и хозяйственных построек князей Васильчиковых, который более 100 лет назад был широко известен, как пример редкого для пореформенной России образцового хозяйства в дворянской усадьбе.

Формат всех путешествий предполагал проведение автобусных экскурсий с пешими прогулками в компании сверстников и друзей и непринужденным погружением в историю липецкой земли.

Всероссийская военно-патриотическая программа «Дороги Победы. Путешествия для школьников» разработана при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества. Всероссийским оператором программы является Агентство развития внутреннего туризма.

Впервые в России поездки «Дорогами Победы» стартовали 28 октября 2014 года, а в нашем регионе проект запустили 29 июня 2018 года. Официальным представителем программы в Липецкой области на конкурсной основе стал областной Центр развития детского отдыха, который принимал заявки и организовывал проведение экскурсий.

Начиная с сентября 2014 года по настоящий момент, в «Дорогах Победы» приняли участие 19 регионов, более 1000 учебных заведений и свыше полумиллиона школьников.

В первый же год в нашей области программа была выполнена в сентябре с опережением графика, а поступивших заявок оказалось больше имеющейся региональной квоты. Экскурсии не только дополнили программы летнего отдыха детей в загородных лагерях и преобразили начало нового учебного года, но и вызвали позитивные отзывы самих участников.

В ноябре текущего года в Агентстве развития внутреннего туризма были подведены итоги реализации программы «Дороги Победы» в регионах России в 2018 году. Удалось увеличить количество регионов, осуществляющих экскурсии для детей, и маршруты, по которым проводились экскурсии.

По оценке федерального организатора, Липецкая область – один из лидирующих регионов по уровню организации экскурсий и количеству участников программы. В планах 2019 года предполагается продолжить реализацию путешествий «Дорогами Победы» в Липецкой области.



"PR"

