В Липецке полицейские предотвратили массовую драку молодежи

На площади перед ДС "Звездный" собралось около 100 подростков

Парни в спортивной одежде собрались, что выяснить отношения, проще говоря - подраться.



Полиции стало известно, что намечается драка среди молодежи и на место прибыло около полусотни сотрудников полиции.



В данный момент, при виде полиции, молодежь частично разошлась, но многие еще остаются.



Полиция контролирует ситуацию. На площадь прибывают все новые и новые наряды полиции.



Что за группировки пытались выяснить отношения - пока не известно.





