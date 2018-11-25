Происшествия

17 минут назад

В Липецке полицейские предотвратили массовую драку молодежи

6 493
#драка
2
В Липецке полицейские предотвратили массовую драку молодежи

На площади перед ДС "Звездный" собралось около 100 подростков

Парни в спортивной одежде собрались, что выяснить отношения, проще говоря - подраться. 

Полиции стало известно, что намечается драка среди молодежи и на место прибыло около полусотни сотрудников полиции.

В данный момент, при виде полиции, молодежь частично разошлась, но многие еще остаются.

Полиция контролирует ситуацию. На площадь прибывают все новые и новые наряды полиции.

Что за группировки пытались выяснить отношения - пока не известно.


6 493
#драка
2

Комментарии (6)

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Ольга Петровна

1 минуту назад
Хотели у директора звёздного денег спросить. Но мусора вмешались.
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Сашок

1 минуту назад
МЕСТНЫЙ, ты считаешь, что полиция в состоянии просчитать, что творится в башке, например, у тебя?
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МЕСТНЫЙ

4 минуты назад
ПОЛИЦИЯ НЕ КОНТРОЛИРУЕТ СИТУАЦИЮ. КОГДА СИТУАЦИЯ НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ, ТАКИЕ СХОДКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗВЕСТНЫ ЗАРАНЕЕ И ПРЕСЕЧЕНЫ.
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Были времена

5 минут назад
Раньше( 70-80) драки проходили в логу и не какая полиция ( милиция) не вмешиваюсь или делали вид что не знали. А сейчас выбирают общественные места. Они бы ещё на сборной собрались если хотели выяснить отношения.
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Настя

8 минут назад
У нас есть наряды полиции??? Я в шоке!!!
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ЛИПЧАНИН

8 минут назад
СТАНОВИТСЯ СТРАШНО ЖИТЬ В ЛИПЕЦКЕ
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