Происшествия
17 минут назад
В Липецке полицейские предотвратили массовую драку молодежи
На площади перед ДС "Звездный" собралось около 100 подростков
Парни в спортивной одежде собрались, что выяснить отношения, проще говоря - подраться.
Полиции стало известно, что намечается драка среди молодежи и на место прибыло около полусотни сотрудников полиции.
В данный момент, при виде полиции, молодежь частично разошлась, но многие еще остаются.
Полиция контролирует ситуацию. На площадь прибывают все новые и новые наряды полиции.
Что за группировки пытались выяснить отношения - пока не известно.
Полиции стало известно, что намечается драка среди молодежи и на место прибыло около полусотни сотрудников полиции.
В данный момент, при виде полиции, молодежь частично разошлась, но многие еще остаются.
Полиция контролирует ситуацию. На площадь прибывают все новые и новые наряды полиции.
Что за группировки пытались выяснить отношения - пока не известно.
Ольга Петровна
Сашок
МЕСТНЫЙ
Были времена
Настя
ЛИПЧАНИН